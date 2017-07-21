Дана Борисова не стала отрицать занятие проституцией

В этом Дана призналась на программе «Звезды сошлись» и похоже, что ей уже все равно, что о себе рассказывать, лишь бы о ней не забыли. Борисова, не особо смущаясь, рассказала, что были моменты, когда спала с мужчинами за деньги, но это были, очень большие деньги, как бы, в свое оправдание сказала Дана.То есть, по мнению Дан, спать за маленькие деньги это порочно, а вот за большие – ничего страшного.Самое паршивое, что Дана говорит об этом публично, не считая это чем то постыдным, а ведь её дочь Полина, которая с головой окунулась в мамину жизнь, ведет блог и не вылезает из СПА салонов, будет воспринимать это, как норму жизни.Борисова уже рассказала, что какой-то дядя написал Полине в блог, что готов предложить маме хорошие деньги за ночь с ней. И это только начало.Ну, а Дана, похоже, ничего не понимает. Она словила хайп на своей наркозависимости, теперь хочет того же эффекта от проституции. Вот такая вот она кающаяся грешница.