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Дана Борисова не стала отрицать занятие проституцией

Сегодня, 11:36
В период своей наркозависимости и дифиците денег, Дана Борисова не гнушалась подзаработать денег своим телом.

Дана Борисова не стала отрицать занятие проституцией
В этом Дана призналась на программе «Звезды сошлись» и похоже, что ей уже все равно, что о себе рассказывать, лишь бы о ней не забыли. Борисова, не особо смущаясь, рассказала, что были моменты, когда спала с мужчинами за деньги, но это были, очень большие деньги, как бы, в свое оправдание сказала Дана.

То есть, по мнению Дан, спать за маленькие деньги это порочно, а вот за большие – ничего страшного.

Дана Борисова не стала отрицать занятие проституцией


Самое паршивое, что Дана говорит об этом публично, не считая это чем то постыдным, а ведь её дочь Полина, которая с головой окунулась в мамину жизнь, ведет блог и не вылезает из СПА салонов, будет воспринимать это, как норму жизни.
Борисова уже рассказала, что какой-то дядя написал Полине в блог, что готов предложить маме хорошие деньги за ночь с ней. И это только начало.

Ну, а Дана, похоже, ничего не понимает. Она словила хайп на своей наркозависимости, теперь хочет того же эффекта от проституции. Вот такая вот она кающаяся грешница.

Дана Борисова не стала отрицать занятие проституцией

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 416
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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