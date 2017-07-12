Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью

Вчера, 22:15
Бывшая супруга певца Сергея Шнурова Матильда рассказала о разводе.

Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью
Развод скандального музыканта с супругой в мае нынешнего года стал полной неожиданностью для всех. Издания выдвигали различные причины разрыва, также была версия об измене Сергея Шнурова. И вот, наконец, появилась возможность узнать всё из первых уст - Матильда Шнурова дала интервью изданию Esquire.

Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью


"Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым - это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь - очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос "Что случилось?" я не могу. Возможно, я когда-то напишу книгу. Шучу, конечно. Любовная история закончилась. Я думаю, за этим расставанием, которое мы переживем, обязательно произойдет что-то позитивное. Вон Сергей начал марафоны бегать. Это же здорово. Расставанию никто не рад, но я могу точно сказать: любовь была с обеих сторон, и со стороны Шнурова она тоже была безусловной" - заявила Матильда.

Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью


Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью


Также она поведала о своих планах на будущее, заявив, что планирует развивать свой ресторанный бизнес и балетную студию: "Кроме того, возможно, получу второе образование".

Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью

← Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов Эмма Стоун поведала о своей болезни →

Ключевые слова: Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

Количество просмотров: 1 950
Автор: Katarina

Автор фото: esquire, instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Матильда Шнурова впервые решилась на откровенный разговор о разводе
Супруга Сергея Шнурова попалась на измене
Матильда Шнурова после развода совсем исхудала
Сергей и Матильда Шнурова сообщили, почему не родят общего ребенка
Самое популярное за неделю

Ляйсан Утяшева появилась на публике без обручального кольца Супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева испытывает проблемы в браке.
Мария Шарапова показала фигуру в бикини Теннисистка Мария Шарапова наслаждается отпуском и публикует снимки.
Эмма Стоун поведала о своей болезни Популярная актриса Эмма Стоун призналась в заболевании, с которым борется с детства.
Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью Бывшая супруга певца Сергея Шнурова Матильда рассказала о разводе.
Мария Погребняк попалась на афере с розыгрышами призов Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мария Погребняк и еще десятки популярных в инсаграме персон регулярно становятся участниками всевозможных розыгрышей среди подписчиков.аферы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.