Матильда Шнурова решилась на первое после развода интервью

Развод скандального музыканта с супругой в мае нынешнего года стал полной неожиданностью для всех. Издания выдвигали различные причины разрыва, также была версия об измене Сергея Шнурова. И вот, наконец, появилась возможность узнать всё из первых уст - Матильда Шнурова дала интервью изданию Esquire."Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым - это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь - очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос "Что случилось?" я не могу. Возможно, я когда-то напишу книгу. Шучу, конечно. Любовная история закончилась. Я думаю, за этим расставанием, которое мы переживем, обязательно произойдет что-то позитивное. Вон Сергей начал марафоны бегать. Это же здорово. Расставанию никто не рад, но я могу точно сказать: любовь была с обеих сторон, и со стороны Шнурова она тоже была безусловной" - заявила Матильда.Также она поведала о своих планах на будущее, заявив, что планирует развивать свой ресторанный бизнес и балетную студию: "Кроме того, возможно, получу второе образование".