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Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять

Сегодня, 12:47
Ситуация вокруг Друзьяк и Серова становится все смешнее и смешнее. Друзьяк веселит публику обмороками и выкидышами в прямом эфире, но и Серов от неё не отстает.

Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять
Оказывается, в той самой квартире, где проживала Дарья, Серов хранил 320 000 рублей, которые берег на случай болезни и необходимости лечения.

Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять


Почему деньги лежали в той квартире, где Серов сам не жил, почему они не лежали на счету и что это за сумма такая странная 320 000 рублей, певец не пояснял, но дал понять, что уже написал заявление в полицию. Так что, теперь Дарью Друзьяк, которая уже обвинялась в краже ранее, подозревают еще в одно хищении.

Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять


Кража суммы свыше 250 000 рублей уже считается кражей «в крупном размере», а учитывая отягчающие обстоятельства в виде предыдущих грешков Друзьяк, то лет на 5 это вполне может потянуть.

Вот правда, уверенности в том, что эта кража была, совсем нет, но интриги этой истории добавляет.

Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять

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Ключевые слова: Александр Серов, Дарья Друзьяк

Количество просмотров: 4 641
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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