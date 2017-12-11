Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять

Оказывается, в той самой квартире, где проживала Дарья, Серов хранил 320 000 рублей, которые берег на случай болезни и необходимости лечения.Почему деньги лежали в той квартире, где Серов сам не жил, почему они не лежали на счету и что это за сумма такая странная 320 000 рублей, певец не пояснял, но дал понять, что уже написал заявление в полицию. Так что, теперь Дарью Друзьяк, которая уже обвинялась в краже ранее, подозревают еще в одно хищении.Кража суммы свыше 250 000 рублей уже считается кражей «в крупном размере», а учитывая отягчающие обстоятельства в виде предыдущих грешков Друзьяк, то лет на 5 это вполне может потянуть.Вот правда, уверенности в том, что эта кража была, совсем нет, но интриги этой истории добавляет.