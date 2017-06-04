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Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса

Сегодня, 13:19
В начале бракоразводного процесса между Владом Соколовским и Ритой Дакотой только начинался, Катя Гордон, выступающая адвокатом Риты, говорила, что Влад делит сковородки.

Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса
Возможно, что её слова были некой метафорой, которой она планировала подчеркнуть мелочность влада, но, как оказались, стали пророческими.

Как выяснялось, Сокловскому отошла сеть гриль-баров «Жаровня», совладельцами которой пара стала несколько лет назад. Так что, «сковородки» остались именно у Влада.

Так же, за Владом остались нескольких передвижных фуд-кортов Tea Funny, а так же Школа здорового образа жизни «Дружу с телом».
Судя по всему, Рите осталась квартира, которую пара вместе купила в ипотеку, но и её Рита переписала на Мию.

Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса


При этом, сейчас Гордон уверяет, что процесс раздела прошел мирно и она благодарна Владу, что тот пошел на все условия Риты. Видимо, «сковородки» ей были не нужны.

Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса

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Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота, Катя Гордон

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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