Влад Соколовский лишил Риту Дакоту семейного бизнеса

Возможно, что её слова были некой метафорой, которой она планировала подчеркнуть мелочность влада, но, как оказались, стали пророческими.Как выяснялось, Сокловскому отошла сеть гриль-баров «Жаровня», совладельцами которой пара стала несколько лет назад. Так что, «сковородки» остались именно у Влада.Так же, за Владом остались нескольких передвижных фуд-кортов Tea Funny, а так же Школа здорового образа жизни «Дружу с телом».Судя по всему, Рите осталась квартира, которую пара вместе купила в ипотеку, но и её Рита переписала на Мию.При этом, сейчас Гордон уверяет, что процесс раздела прошел мирно и она благодарна Владу, что тот пошел на все условия Риты. Видимо, «сковородки» ей были не нужны.