Милана Тюльпанова прекратила встречи с сыном

Еще несколько месяцев назад, когда она призналась в употреблении наркотиков, она была согласна на проживания сына с отцом, но сейчас решила все переиграть.Судя по её же рассказам, она регулярно встречалась с сыном. Правда, встречи были недолгими, на улице и под прицелами видеокамер, но они были. А сейчас, Милана подав иск, заявила, что полностью прекращает общение с Александром Кержаковым, и все вопросы о сыне будут решаться только в судебном порядке.В ответ Кержаков запретил ей вообще встречаться с сыном до 23 октября, когда и состоится первое судебное заседание. И его можно понять. Если ты хочешь, что бы порядок общения с ребенком решался в суде, то так и будет, а до этого момента все встречи заканчиваются.Получается, что Милана получила то, что хотела и жаловаться сейчас на то, что ей муж запретил видеться с ребенком, не имеет никакого смысла.