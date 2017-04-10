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Милана Тюльпанова прекратила встречи с сыном

Сегодня, 10:23
На днях Милана Тюльпанова объявила, что начинает судебный процесс по разводу с Александром Кержаковым и опеке над ребенком.

Милана Тюльпанова прекратила встречи с сыном
Еще несколько месяцев назад, когда она призналась в употреблении наркотиков, она была согласна на проживания сына с отцом, но сейчас решила все переиграть.

Судя по её же рассказам, она регулярно встречалась с сыном. Правда, встречи были недолгими, на улице и под прицелами видеокамер, но они были. А сейчас, Милана подав иск, заявила, что полностью прекращает общение с Александром Кержаковым, и все вопросы о сыне будут решаться только в судебном порядке.

Милана Тюльпанова прекратила встречи с сыном


В ответ Кержаков запретил ей вообще встречаться с сыном до 23 октября, когда и состоится первое судебное заседание. И его можно понять. Если ты хочешь, что бы порядок общения с ребенком решался в суде, то так и будет, а до этого момента все встречи заканчиваются.

Получается, что Милана получила то, что хотела и жаловаться сейчас на то, что ей муж запретил видеться с ребенком, не имеет никакого смысла.

Милана Тюльпанова прекратила встречи с сыном

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Ключевые слова: Александр Кержаков, Милана Тюльпанова

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Автор: Lili

Автор фото: instagram

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