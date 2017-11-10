В СМИ всплыла скандальная информация о разводе Павла и Аланы Мамаевых





Скандальные драки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина обсуждает весь мир российского спорта.

Почему во множественном числе? Всё дело в том, что сначала (прости Господи) спортсмены избили в кафе чиновника, а после водителя Мерседеса ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.



Напомним, 8 октября утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания. Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Они даже бросали в него стулья, и очень скоро об этом пожалеют. Пострадавшим оказался чиновник.







Вторая драка произошла в тот же день около гостиницы "Пекин". Футболисты со своими друзьями вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Одним из этих автомобилей оказался «Мерседес» ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, в котором находился её водитель. Мужчина сделал молодым людям замечание, после чего получил несколько ударов по голове. В результате он был доставлен в реанимацию с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.







Теперь же стало известно, что от Павла Мамаева уходит жена, модель Алана.



Правда, об этом было известно еще 28 сентября. Тогда Алана писала в Инстаграм:

"Ребята я не могу ответить всем, поэтому отвечу тут: Да, мы расходимся! Все кто ждали - дождались. А вопросы почему и из-за чего задавайте Паше.".



Но потом она признавалась, что развод давать не хочет.

Теперь же, когда муж ушёл в такой отрыв, многие заподозрили футболистов в употреблении не только алкоголя, но и запрещенных средств.



Может быть теперь Алана будет более сговорчива?



Тем более ей должна отойти львиная доля сбережений мужа.



Если конечно Павел не решит оставить жену ни с чем, как Аршавин.



После таких громких слухов в Сети вспомнили о том, что Алана никогда не была довольна собственной жизнь, даже несмотря на деньги и возможность не работать.



Об этом она говорила в Интервью каналу "Точки Nad И".







"После Москвы приезжай в Краснодар и поживи там четыре года. Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? У меня дети ходят везде. Почему нет подруг? А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.".



"Когда ты обычно оденешься, придешь в магазин и спросишь, сколько стоят сапоги. Тебе скажут: "Дорого". В Москве такого уже давно нет. Чтобы я не одела, могу зайти в Барвиху, в Третьяковский, в любой магазин – меня обслужат нормально. Мы зашли с Пашей в автосалон и час ждали, пока к нам кто-нибудь подойдет, чтобы показать машину. Через какое-то время узнали, что это футболист, и все стали вот такими".



"У нас папа-наседка. Он всех нянь отпустит. Если Паша дома, он сам их искупает, сам погуляет. У нас все наоборот – я привыкла к этому. У нас нет разделения по детям – нет такого, что люблю одного больше, а другого меньше.".



"Может быть, часы, хотя я не знаю, сколько они стоят. Может, украшение, которое мне недавно Паша подарил. Это подвеска – там много каратов, но оно мне не понравилось. Он на меня обиделся." - говорит о драгоценностях Алана.



А как всё хорошо начиналось:



"Подруга мне звонит: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Приехала и посмотрела: сидят какие-то молоденькие мальчики. Это была знаменитая парочка – Кокорин и Мамаев. Всерьез поначалу не восприняла. Я ему сразу сказала, что не хочу встречаться и что я еще не развелась. Вот с тех пор живем вместе.".



Кстати, Алана прощала Паше его б...ие похождения:



"У нас постоянно Санта-Барбара дома творится. Это весело, потому что у нас то густо, то пусто. То мы орем, то мы миримся. Обычно я всегда права. И это не мне так кажется, удивительно, но это реально так. Причины ссор? Потому что Паша гулял. Или ему кто-то писал, или кто-то не так ответил. Пришлось заставить его удалить Инстаграм. Сейчас он стал типа идеальный, и к нему не подкопаться. Никто никого уже не ревнует – все на доверии. Я становлюсь ревнивой, когда появляется повод. У них отмазки: "Все такие, а я не такой". Одна переписка была подставная – хотели, чтобы мы разошлись с Пашей.".



Правда, она за многое благодарна мужу:



"Он не просто крутой папа! Я не знаю ни одного мужчину, который был бы таким отцом. Все знают о нем, как о скандальном футболисте. Но он реально суперпапа. Это первый человек в моей жизни, который реально обо мне заботится. Он переживает за меня. Я хотела остаться еще на один день с тобой в Москве, чтобы мы успели пообщаться. И он все сделает для того, чтобы мне было хорошо. Когда он мне звонит, а я с девчонками сижу, он понимает, что я с ними и говорит: "Ладно, все, не буду к вам лезть". Он сделает все, чтобы мне было по кайфу. На мой день рождения он привез всех моих подруг из Москвы – у меня был шок!".





Количество просмотров: 4 602 Ключевые слова: Павел Мамаев Количество просмотров: 4 602





Автор фото: instagram



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