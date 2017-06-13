Никита Пресняков признал сложности брака с Аленой Красновой

В череде вопросов о его творчестве, были и о личной жизни и, как оказалось, первый год совместной жизни с Аленой Красновой преподнес ему немало неприятных сюрпризов. Расскажет Никита и о том, сколько раз был по настоящему влюблен и чем его так «зацепила» соседка по даче.Была у Преснякова возможность получить и тот самый миллион за главный вопрос, но вот ответил ли он на него, рискуя поссориться со своей семьей, история пока умалчивает.