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Никита Пресняков признал сложности брака с Аленой Красновой

Вчера, 13:45
Никита Пресняков пришел к Лере Кудрявцевой, подзаработать немного денег на историях о своих звездных родственниках.

Никита Пресняков признал сложности брака с Аленой Красновой
В череде вопросов о его творчестве, были и о личной жизни и, как оказалось, первый год совместной жизни с Аленой Красновой преподнес ему немало неприятных сюрпризов. Расскажет Никита и о том, сколько раз был по настоящему влюблен и чем его так «зацепила» соседка по даче.

Никита Пресняков признал сложности брака с Аленой Красновой


Была у Преснякова возможность получить и тот самый миллион за главный вопрос, но вот ответил ли он на него, рискуя поссориться со своей семьей, история пока умалчивает.

Никита Пресняков признал сложности брака с Аленой Красновой

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Ключевые слова: Никита Пресняков, Алена Краснова

Количество просмотров: 9 698
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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