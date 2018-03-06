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Анна Седокова заговорила о войне с Максимом Чернявским

Сегодня, 10:40
Анна Седокова не смогла добиться того, что бы дочь Моника жила с ней и заговорила о войне.

Анна Седокова заговорила о войне с Максимом Чернявским
Позиция Максима Чернявского и его родственников предельно понятна – Анна Седокова, в силу своей деятельности не имеет возможность заниматься дочерью, а значит, Монике будет лучше с ними. Поняв, что правда на их стороне, Анна подписала мировое соглашение, по которому девочка будет учиться в США, а проводить каникулы будет с матерью, так что претензий уже быть не должно.

Анна Седокова заговорила о войне с Максимом Чернявским


Тем не менее, своим поклонникам Анна рисует другую картину и жалуется, что «не смогла победить могущественную судебную систему и холодную войну». То есть, Анна сейчас находится в состоянии войны, а ведь по сути, она получила то, что заслужила.

Из-за постоянных разъездов и попыток устроить свою личную жизнь она и так почти не видела Монику, так что же теперь строить из себя жертву.

Анна Седокова заговорила о войне с Максимом Чернявским

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Ключевые слова: Анна Седокова, Максим Чернявский

Количество просмотров: 2 470
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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