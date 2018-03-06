Анна Седокова заговорила о войне с Максимом Чернявским

Позиция Максима Чернявского и его родственников предельно понятна – Анна Седокова, в силу своей деятельности не имеет возможность заниматься дочерью, а значит, Монике будет лучше с ними. Поняв, что правда на их стороне, Анна подписала мировое соглашение, по которому девочка будет учиться в США, а проводить каникулы будет с матерью, так что претензий уже быть не должно.Тем не менее, своим поклонникам Анна рисует другую картину и жалуется, что «не смогла победить могущественную судебную систему и холодную войну». То есть, Анна сейчас находится в состоянии войны, а ведь по сути, она получила то, что заслужила.Из-за постоянных разъездов и попыток устроить свою личную жизнь она и так почти не видела Монику, так что же теперь строить из себя жертву.