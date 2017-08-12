Но уже сегодня, поняв, что запустил ненужную волну, Гела удалил комментарий, а вместо него появилось маленькое сердечко, которое, судя по всему, означает любовь. Так что, поводов для беспокойства нет.
Гела Месхи переполошил поклонников намеком на расставание с Екатериной Климовой
Сегодня, 12:45
Эту пару уже не раз подозревали в том, что их личная жизнь совсем не безоблачна, но, они по-прежнему вместе.
И вот, Гела опубликовал пост с очень странным комментарием: «Свобода.... и только вперед....». Все это порадило разговоры о том, что теперь актер свободен и готов к новым приключениям.
Но уже сегодня, поняв, что запустил ненужную волну, Гела удалил комментарий, а вместо него появилось маленькое сердечко, которое, судя по всему, означает любовь. Так что, поводов для беспокойства нет.
Но уже сегодня, поняв, что запустил ненужную волну, Гела удалил комментарий, а вместо него появилось маленькое сердечко, которое, судя по всему, означает любовь. Так что, поводов для беспокойства нет.
← Новая подруга Влада Соколовского
Ключевые слова: Гела Месхи, Екатерина Климова
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Количество просмотров: 3 120
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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