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Павел Прилучный и Агата Муцениеце опять поссорились. Или сделали вид?

Вчера, 10:40
Не так давно актерская пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце завели блог на Youtube, за жизнью супругов следит несколько миллионов человек.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце опять поссорились. Или сделали вид?
Поэтому каждое высказывание возлюбленных в адрес друг друга воспринимается буквально. 5 ноября Павел отмечал день рождения, актеру исполнился 31 год.

Поклонники Агаты возмутились тому, что супруга не посчитала должным поздравить мужа, как это сейчас принято, в Инстаграм.

В итоге Муцениеце "сломалась" и все-таки написала Павлу поздравление, не забыв обозвать его "ужасным".

"Прилучный! Ты ужасный! Не было поста на твой ДР.. и меня все задолбали вопросом: «А где пост Паше?» Его уже не будет) Дело-то, не в посте! Но, у меня, как на Новый Год! Телефон не умолкает! И с каких пор? Твой ДР, как Новый Год?... В нашем мире, не придумали слов, чтоб описать нас, и то, что между нами творится.. и это бесконечность.. и видимо реально, твоё ДР = моё ДР.. я люблю твою душу - и это главное! Просто будь! Будь жив, будь счастлив, И я буду счастлива, от одной твоей ухмылочки.. или улыбки! Ты - вселенная! Все остальное, не важно! "

- написала на странице микроблога Агата.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце опять поссорились. Или сделали вид?


Вот такая любовь.

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Ключевые слова: Павел Прилучный

Количество просмотров: 9 334
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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