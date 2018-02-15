Павел Прилучный и Агата Муцениеце опять поссорились. Или сделали вид?

Поэтому каждое высказывание возлюбленных в адрес друг друга воспринимается буквально. 5 ноября Павел отмечал день рождения, актеру исполнился 31 год.Поклонники Агаты возмутились тому, что супруга не посчитала должным поздравить мужа, как это сейчас принято, в Инстаграм.В итоге Муцениеце "сломалась" и все-таки написала Павлу поздравление, не забыв обозвать его "ужасным"."Прилучный! Ты ужасный! Не было поста на твой ДР.. и меня все задолбали вопросом: «А где пост Паше?» Его уже не будет) Дело-то, не в посте! Но, у меня, как на Новый Год! Телефон не умолкает! И с каких пор? Твой ДР, как Новый Год?... В нашем мире, не придумали слов, чтоб описать нас, и то, что между нами творится.. и это бесконечность.. и видимо реально, твоё ДР = моё ДР.. я люблю твою душу - и это главное! Просто будь! Будь жив, будь счастлив, И я буду счастлива, от одной твоей ухмылочки.. или улыбки! Ты - вселенная! Все остальное, не важно! "- написала на странице микроблога Агата.Вот такая любовь.