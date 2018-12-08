Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием

Сегодня, 09:51
На днях жена футболиста Алана Мамаева впервые обнародовала видео, на котором Павел Мамаев развлекается в компании любовницы из Вильнюса – Александрой Фоминой.

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием
Аланы навела справки и узнала ещё более неприятные факты из жизни Александры. Оказалось, что Фомина - известная в Вильнюсе особа.

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием


Она разбила много хороших семей, не просто переспав с мужьями, но и заводя с ними отношения. "Продаёт" тело Сашы, якобы, её мама с 16 лет. На Пашу у матери и дочери тоже были "планы" - занять место Аланы.

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием


Оказалось, что ранее, когда Мамаева улетала из дома, Паша покупал билет любовнице, и она прилетала к нему в Краснодар. Но противнее всего тот факт, что Александра Фомина - носительница венерических заболеваний.

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием


Алана призналась, что теперь её придется проверяться и лечиться в случае, если с её организмом что-то не так. Паше тоже надо лечиться, но пока такой возможности нет.

Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием


Полную версию мнения Аланы о любовнице мужа можно послушать ниже:



Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием

← Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ Русскую Барби Таню Тузову признали первой красавицей →

Ключевые слова: Алана Мамаева

Количество просмотров: 16 887
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
В биографии Павла Мамаева обнаружился незаконно записанный ребёнок
Фото голой жены Павла Мамаева попали в Сеть благодаря хакерам
В СМИ всплыла скандальная информация о разводе Павла и Аланы Мамаевых
Хакеры обнародовали интимные фото жены футболиста Павла Мамаева
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Русскую Барби Таню Тузову признали первой красавицей Русская Барби Таня Тузова заняла 1 место в конкурсе красоты ,,Мисс Звезда России 2018" обойдя 30000 конкурсанток со всей России.
Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием На днях жена футболиста Алана Мамаева впервые обнародовала видео, на котором Павел Мамаев развлекается в компании любовницы из Вильнюса – Александрой Фоминой.
Потенциальная дочь Владимира Путина впервые появилась на российском ТВ Катерину Тихонову уже несколько лет самые разные издания называют не иначе, как "дочерью Путина".
Ева Лонгория показала подросшего сына 43-летняя актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в июне текущего года.
Вера Брежнева возмутила сеть новым снимком Певица Вера Брежнева выложила в блог скандальное фото с Еленой Перминовой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.