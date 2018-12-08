Любовница Павла Мамаева заразила Алану венерическим заболеванием

Аланы навела справки и узнала ещё более неприятные факты из жизни Александры. Оказалось, что Фомина - известная в Вильнюсе особа.Она разбила много хороших семей, не просто переспав с мужьями, но и заводя с ними отношения. "Продаёт" тело Сашы, якобы, её мама с 16 лет. На Пашу у матери и дочери тоже были "планы" - занять место Аланы.Оказалось, что ранее, когда Мамаева улетала из дома, Паша покупал билет любовнице, и она прилетала к нему в Краснодар. Но противнее всего тот факт, что Александра Фомина - носительница венерических заболеваний.Алана призналась, что теперь её придется проверяться и лечиться в случае, если с её организмом что-то не так. Паше тоже надо лечиться, но пока такой возможности нет.Полную версию мнения Аланы о любовнице мужа можно послушать ниже: