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Алана Мамаева отправилась в путешествие

Вчера, 11:38
Во второй половине декабря семьи футболистов, по традиции отправляются в жаркие страны с шиком тратить заработанные миллионы.

Алана Мамаева отправилась в путешествие
По известным причинам, в этом году Павел Мамаев в подобный отпуск отправиться не смог и отдыхает в СИЗО, а вот его супруга Алана решила, что «война войной, а обед по распорядку» и ничего в своей жизни менять не стала.

Сейчас она с детьми катается на яхте в одной из жарких стран и ждет анализов на наличие у неё венерических заболеваний, которыми мог наградить её супруг во время беспорядочного секса со своими подружками.

Алана Мамаева отправилась в путешествие

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Ключевые слова: Алана Мамаева

Количество просмотров: 7 319
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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