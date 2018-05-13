Алана Мамаева отправилась в путешествие

По известным причинам, в этом году Павел Мамаев в подобный отпуск отправиться не смог и отдыхает в СИЗО, а вот его супруга Алана решила, что «война войной, а обед по распорядку» и ничего в своей жизни менять не стала.Сейчас она с детьми катается на яхте в одной из жарких стран и ждет анализов на наличие у неё венерических заболеваний, которыми мог наградить её супруг во время беспорядочного секса со своими подружками.