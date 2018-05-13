Сейчас она с детьми катается на яхте в одной из жарких стран и ждет анализов на наличие у неё венерических заболеваний, которыми мог наградить её супруг во время беспорядочного секса со своими подружками.
Алана Мамаева отправилась в путешествие
Вчера, 11:38
Во второй половине декабря семьи футболистов, по традиции отправляются в жаркие страны с шиком тратить заработанные миллионы.
По известным причинам, в этом году Павел Мамаев в подобный отпуск отправиться не смог и отдыхает в СИЗО, а вот его супруга Алана решила, что «война войной, а обед по распорядку» и ничего в своей жизни менять не стала.
Сейчас она с детьми катается на яхте в одной из жарких стран и ждет анализов на наличие у неё венерических заболеваний, которыми мог наградить её супруг во время беспорядочного секса со своими подружками.
Сейчас она с детьми катается на яхте в одной из жарких стран и ждет анализов на наличие у неё венерических заболеваний, которыми мог наградить её супруг во время беспорядочного секса со своими подружками.
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Ключевые слова: Алана Мамаева
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Количество просмотров: 7 319
Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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