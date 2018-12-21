Ани Лорак официально разводится с супругом

Первые сообщения о том, что семья 40-летней исполнительницы и её 41-летнего супруга бизнесмена из Турции вот-вот распадётся, появились ещё в начале осени. В новость мало кто поверил, пока не появилось подтверждение возможной измены - Мурата Налчаджиоглу заметили на горячем свидании с новой спутницей Яной Беляевой.После такого предательства ни о каком браке речь, конечно, больше не шла - теперь разрыв был делом времени. На днях издания выяснили, что певица подала документы на развод в один из киевских судов, где уже в будущий понедельник пройдет первое слушание по делу. Роман Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу начался 13 лет назад, а в 2009 году состоялась пышная свадьба. В суде одним из ключевых вопросов будет опека над единственной дочерью пары - 7-летней Софией.