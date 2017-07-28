Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем

Вчера, 23:52
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов всё чаще появляются вместе на публике.

Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем
Когда новость о фактической измене Собчак своему супругу Максиму Виторгану буквально не сходит с первых полос изданий, сама знаменитость, наконец, решила высказаться на столь горячую тему. Правда, прямого ответа на вопрос о скором разводе подписчики ведущей, пожалуй, так и не получили - зато какой намёк легко угадывается в этой цитате из философа Ошо.

Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем


"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё" - написала Собчак.

Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем

← Мэрайя Кэри встретила Рождество с двумя возлюбленными Миниатюрный наряд Ани Лорак произвёл невероятный фурор →

Ключевые слова: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган

Количество просмотров: 6 695
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Больше не слух: новость о романе Ксении Собчак с известным режиссером взорвала сеть
Никита Пресняков опровергнул слухи о разводе, написав супруге трогательное послание
Ксения Собчак не позволяет Максиму Виторгану читать негативные комментарии
Дана Борисова написала послание экс-супругу
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России Многодетная мама и ведущая телеканала "Россия" Ирина Шадрина называет сама себя "сбежавшей из России триатлеткой".
Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов Не секрет, что по сей день в актёрской паре Михаил Боярский и Лариса Луппиан бушуют страсти. Но сложно себе представить, что творится в голове Михаила Сергеевича, когда он позволяет себе говорить такие слова в адрес супруги, как в недавнем интервью "Аргументы и факты".
Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина переживает сложный момент. Девушке пришлось пережить несколько и побриться налысо.
Виктория Крутая разместила ошеломительный снимок в купальнике Дочь Игоря и Ольги Крутых - Виктория - проживает в Америке, поэтому её снимки в купальнике появляются в Инстаграм круглогодично.
Миниатюрный наряд Ани Лорак произвёл невероятный фурор После развода с неверным мужем певица Ани Лорак заметно похорошела. Она вылезла из черных толстовок, на её лице вновь сияет улыбка.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.