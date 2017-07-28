"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё" - написала Собчак.
Ксения Собчак впервые прокомментировала сообщения о разводе с мужем
Вчера, 23:52
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов всё чаще появляются вместе на публике.
Когда новость о фактической измене Собчак своему супругу Максиму Виторгану буквально не сходит с первых полос изданий, сама знаменитость, наконец, решила высказаться на столь горячую тему. Правда, прямого ответа на вопрос о скором разводе подписчики ведущей, пожалуй, так и не получили - зато какой намёк легко угадывается в этой цитате из философа Ошо.
"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё" - написала Собчак.
"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё" - написала Собчак.
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Ключевые слова: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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