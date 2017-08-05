Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой

Интернет облетела печальная для поклонников пары новость: 27-летний Сергей Бондарчук и его 29-летняя супруга Тата разводятся. Они прожили в браке шесть лет и воспитывают двух дочерей. Некоторое время назад супруги перестали появляться на публике с обручальными кольцами, теперь же стало известно о расставании.Напомним, что свадьба Сергея и Таты в 2012 году произвела настоящий фурор, ведь стоимость торжества составила почти 300 тысяч долларов - такой размах смогло оценить множество звездных гостей. Причина разрыва пока остается загадкой.