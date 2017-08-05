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Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой

Сегодня, 21:20
Сын режиссера Фёдора Бондарчука Сергей расстался со своей супругой Татой Мамиашвили.

Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой
Интернет облетела печальная для поклонников пары новость: 27-летний Сергей Бондарчук и его 29-летняя супруга Тата разводятся. Они прожили в браке шесть лет и воспитывают двух дочерей. Некоторое время назад супруги перестали появляться на публике с обручальными кольцами, теперь же стало известно о расставании.

Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой


Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой


Напомним, что свадьба Сергея и Таты в 2012 году произвела настоящий фурор, ведь стоимость торжества составила почти 300 тысяч долларов - такой размах смогло оценить множество звездных гостей. Причина разрыва пока остается загадкой.

Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой


Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой


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Ключевые слова: Сергей Бондарчук, Тата Мамиашвили, Федор Бондарчук

Количество просмотров: 819
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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