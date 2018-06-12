Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод

Сегодня, 03:25
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина, всего пару месяцев назад ставшая супругой короля Малайзии, скоро вновь будет свободна.

Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод
Грандиозное свадебное торжество, состоявшееся в Barvikha Concert Hall, не принесло молодоженам семейного счастья - 25-летняя модель Оксана Воеводина и теперь уже бывший король Малайзии, 49-летний Мухаммад V разводятся. Причиной разрыва называются традиционные "непримиримые разногласия".

Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод


Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод


Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод


Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод


Как сама свадьба, так и нынешний развод стали полной неожиданностью для всех. В западных изданиях даже появилось предположение, что брак и вовсе был фиктивным. Однако, напомним, что ради своего возлюбленного Воеводина более чем за полгода до свадьбы сменила религию, приняв ислам и взяла себе новое имя - Рихана. Сам же король пошёл ещё дальше - ради любимой он отказался от престола, ведь Оксана никогда не смогла бы быть королевой, потому как не является уроженкой Малайзии.

Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод


Ради чего всё это было, пока совершенно непонятно - бывшие супруги хранят молчание, в личном блоге модели лишь снимок на фоне города с подписью: "Красота спасет мир, а миром правит любовь".

Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод

← Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» Елена Темникова обновила блог целой серией снимков в купальнике →

Ключевые слова: Оксана Воеводина, Мухаммад V

Количество просмотров: 7 605
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина и король Малайзии сыграли свадьбу: первые фото торжества
Оксана Лаврентьева узаконила отношения с возлюбленным
Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей
38-летняя Оксана Федорова перестаралась с фотошопом
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Елена Темникова обновила блог целой серией снимков в купальнике Певица Елена Темникова проводит отпуск на Мальдивах и делится райскими фотографиями.
Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина, всего пару месяцев назад ставшая супругой короля Малайзии, скоро вновь будет свободна.
Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» Свой вклад в проведение Международного детского турнира по футболу «Кубок Добра» внесли музыканты группы из Голландии «Disco Dicks».
Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка Актер Игорь Петренко и его супруга вновь стали родителями.
Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.