Всего два месяца в браке: Оксана Воеводина и король Малайзии подали на развод

Грандиозное свадебное торжество, состоявшееся в Barvikha Concert Hall, не принесло молодоженам семейного счастья - 25-летняя модель Оксана Воеводина и теперь уже бывший король Малайзии, 49-летний Мухаммад V разводятся. Причиной разрыва называются традиционные "непримиримые разногласия".Как сама свадьба, так и нынешний развод стали полной неожиданностью для всех. В западных изданиях даже появилось предположение, что брак и вовсе был фиктивным. Однако, напомним, что ради своего возлюбленного Воеводина более чем за полгода до свадьбы сменила религию, приняв ислам и взяла себе новое имя - Рихана. Сам же король пошёл ещё дальше - ради любимой он отказался от престола, ведь Оксана никогда не смогла бы быть королевой, потому как не является уроженкой Малайзии.Ради чего всё это было, пока совершенно непонятно - бывшие супруги хранят молчание, в личном блоге модели лишь снимок на фоне города с подписью: "Красота спасет мир, а миром правит любовь".