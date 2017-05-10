Резо Гигинеишвили и Надин Оболенцева расстались

Еще в начале года парочка переплывала «небесную реку Ганга», а сейчас отписалась друг от друга в инстаграм. Всезнающие инсайдеры сообщают, что социальной сетью дело не ограничилось, и они прекратили любое общение.Правда, удалять из своих микроблогов памятные фотографии они не стали и эти снимки по прежнему красуются в их ленте.Может все не так страшно, а может они решили не вести себя, как дети, которые тут же пытаются убить воспоминания таким образом.