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Резо Гигинеишвили и Надин Оболенцева расстались

Вчера, 12:15
Вероятнее всего, свадьбы любвеобильного режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой не будет.

Резо Гигинеишвили и Надин Оболенцева расстались
Еще в начале года парочка переплывала «небесную реку Ганга», а сейчас отписалась друг от друга в инстаграм. Всезнающие инсайдеры сообщают, что социальной сетью дело не ограничилось, и они прекратили любое общение.

Резо Гигинеишвили и Надин Оболенцева расстались


Правда, удалять из своих микроблогов памятные фотографии они не стали и эти снимки по прежнему красуются в их ленте.

Резо Гигинеишвили и Надин Оболенцева расстались


Может все не так страшно, а может они решили не вести себя, как дети, которые тут же пытаются убить воспоминания таким образом.

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Ключевые слова: Резо Гигинеишвили

Количество просмотров: 3 120
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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