Ксения Собчак и Матильда "перемыли косточки" Сергею Шнурову и его нынешней жене

В итоге Матильда хоть и рассказала о некоторых деталях личных отношений с лидером группы "Ленинград", но при этом было заметно, что комментировать нынешние отношения экс-супруга ей было не очень приятно.
"Мне непонятно, почему люди обсуждают причины нашего развода. Когда люди в настоящих отношениях и искренне любят друг друга, очень сложно понять, что именно стало причиной расставания. И прошло недостаточно много времени, чтобы даже я сама поняла, что произошло.. Когда уходят чувства — не нужно портить то, что было"
- поведала Матильда.
Да и новость о такой скорой свадьбе с молодой соперницей была для Матильды шоком:
"Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала"
- отмечает она.