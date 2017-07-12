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Ксения Собчак и Матильда "перемыли косточки" Сергею Шнурову и его нынешней жене

Сегодня, 15:57
В часовом разговоре Ксения Собчак и Матильда обсудили многие женские штучки.

Ксения Собчак и Матильда "перемыли косточки" Сергею Шнурову и его нынешней жене
Моду, правильное питание, диеты и досуг светских львиц, но наибольшая доля зрителей ждала, когда же начнётся "блок про Шнурова".

В итоге Матильда хоть и рассказала о некоторых деталях личных отношений с лидером группы "Ленинград", но при этом было заметно, что комментировать нынешние отношения экс-супруга ей было не очень приятно.

"Мне непонятно, почему люди обсуждают причины нашего развода. Когда люди в настоящих отношениях и искренне любят друг друга, очень сложно понять, что именно стало причиной расставания. И прошло недостаточно много времени, чтобы даже я сама поняла, что произошло.. Когда уходят чувства — не нужно портить то, что было"

- поведала Матильда.

Ксения Собчак и Матильда "перемыли косточки" Сергею Шнурову и его нынешней жене


Да и новость о такой скорой свадьбе с молодой соперницей была для Матильды шоком:

"Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала"

- отмечает она.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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