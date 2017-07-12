Ксения Собчак и Матильда "перемыли косточки" Сергею Шнурову и его нынешней жене

Моду, правильное питание, диеты и досуг светских львиц, но наибольшая доля зрителей ждала, когда же начнётся "блок про Шнурова".В итоге Матильда хоть и рассказала о некоторых деталях личных отношений с лидером группы "Ленинград", но при этом было заметно, что комментировать нынешние отношения экс-супруга ей было не очень приятно."Мне непонятно, почему люди обсуждают причины нашего развода. Когда люди в настоящих отношениях и искренне любят друг друга, очень сложно понять, что именно стало причиной расставания. И прошло недостаточно много времени, чтобы даже я сама поняла, что произошло.. Когда уходят чувства — не нужно портить то, что было"- поведала Матильда.Да и новость о такой скорой свадьбе с молодой соперницей была для Матильды шоком:"Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала"- отмечает она.