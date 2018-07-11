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Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены

Сегодня, 17:28
Учитывая, что большая часть жизни футболиста Дмитрия Тарасова проходит в разъездах вдали от семьи, то соблазн завести интрижку на стороне всегда велик.

Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены
Он уже дважды бросал своих жен ради новых отношений и не факт, что такого не произойдет в будущем.

Анастасия Костенко, которая сама начала встречаться с Тарасовым задолго до его официального развода с Бузовой, сейчас утверждает, что не потерпит измены.

Общаясь со своими поклонниками на вопрос о том, стоит ли ради семьи прощать измену, ответила: «Мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют».

Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены


Правда, Костенко, явно сказала не то, что хотела. Видимо, она имела в виду – ради сохранения семьи (измену) не прощают, но смысл понятен.

Ну, что же, это вполне понятное послание Тарасову, который, как раз сейчас находится на сборах.

Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены


На словах, Настя терпеть его измен не собирается. Это с ней изменять было можно, а с другими нельзя.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 286
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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