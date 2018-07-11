Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены

Он уже дважды бросал своих жен ради новых отношений и не факт, что такого не произойдет в будущем.Анастасия Костенко, которая сама начала встречаться с Тарасовым задолго до его официального развода с Бузовой, сейчас утверждает, что не потерпит измены.Общаясь со своими поклонниками на вопрос о том, стоит ли ради семьи прощать измену, ответила: «Мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют».Правда, Костенко, явно сказала не то, что хотела. Видимо, она имела в виду – ради сохранения семьи (измену) не прощают, но смысл понятен.Ну, что же, это вполне понятное послание Тарасову, который, как раз сейчас находится на сборах.На словах, Настя терпеть его измен не собирается. Это с ней изменять было можно, а с другими нельзя.