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Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона

Сегодня, 17:46
Долгие годы Виктория Боня винила себя в смерти малыша, своего родного братика, который погиб при трагических обстоятельствах.

Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона
Эту историю Виктория вспомнила в выходные, выходя в эфир Stories для общения с подписчиками. Одна из девушек в комментариях попросила у Виктории совета, как справиться с утратой близкого человека (у девушки умерла сестра).

Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона


Тогда Вика вспомнила историю из детства, после которой она долгое время не могла оправиться. Оказалось, что у Бони был еще маленький братик. Малышу только исполнился годик, он начал ходить. Вика с сестрой приехали из лагеря и пошли погулять. Они не взяли с собой малыша, а отнесли его домой к маме, не заметив, что мама спит. Тогда и случилась трагедия, пока девочки были на улице, крошка вышел на балкон и упал с него...

Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона


Виктория признается, что тогда винила только себя, ведь, если бы она взяла братика с собой в тот роковой день, он остался бы жив.

Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона


В своем видео Виктория рассказывает о том, как преодолела депрессию и научилась не изматывать себя этими мыслями:


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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 234
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона Долгие годы Виктория Боня винила себя в смерти малыша, своего родного братика, который погиб при трагических обстоятельствах.
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