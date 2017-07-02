Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона

Эту историю Виктория вспомнила в выходные, выходя в эфир Stories для общения с подписчиками. Одна из девушек в комментариях попросила у Виктории совета, как справиться с утратой близкого человека (у девушки умерла сестра).Тогда Вика вспомнила историю из детства, после которой она долгое время не могла оправиться. Оказалось, что у Бони был еще маленький братик. Малышу только исполнился годик, он начал ходить. Вика с сестрой приехали из лагеря и пошли погулять. Они не взяли с собой малыша, а отнесли его домой к маме, не заметив, что мама спит. Тогда и случилась трагедия, пока девочки были на улице, крошка вышел на балкон и упал с него...Виктория признается, что тогда винила только себя, ведь, если бы она взяла братика с собой в тот роковой день, он остался бы жив.В своем видео Виктория рассказывает о том, как преодолела депрессию и научилась не изматывать себя этими мыслями: