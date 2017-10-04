Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию

Прошедшее заседание суда официально именовалось примирительной беседой, однако ни Башаров, ни его супруга на слушание не явились - вместо них присутствовали официальные представители сторон. По итогу беседы, суд принял решение дать паре время подумать об окончательном решении - примирение или развод. Стороны должны дать ответ в срок от двух недель до трех месяцев.Напомним, что впервые сообщения о разводе Башарова и Шевырковой появились после недавнего избиения актером своей жены, из-за чего та оказалась в больнице с двойным переломом носа. Чуть позже пара появилась на светской премьере фильма вместе, и все решили, что супруги помирились. Но, как теперь ясно, всё стало только хуже.Вот что на днях в своём блоге написала Елизавета Шевыркова: "Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры". Пара воспитывает сына.