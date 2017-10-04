Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию

Сегодня, 00:55
Заявление о разводе жена актера Елизавета Шевыркова подала в суд ещё 16 февраля, а на днях состоялось первое заседание по этому делу.

Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию
Прошедшее заседание суда официально именовалось примирительной беседой, однако ни Башаров, ни его супруга на слушание не явились - вместо них присутствовали официальные представители сторон. По итогу беседы, суд принял решение дать паре время подумать об окончательном решении - примирение или развод. Стороны должны дать ответ в срок от двух недель до трех месяцев.

Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию


Напомним, что впервые сообщения о разводе Башарова и Шевырковой появились после недавнего избиения актером своей жены, из-за чего та оказалась в больнице с двойным переломом носа. Чуть позже пара появилась на светской премьере фильма вместе, и все решили, что супруги помирились. Но, как теперь ясно, всё стало только хуже.

Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию


Вот что на днях в своём блоге написала Елизавета Шевыркова: "Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры". Пара воспитывает сына.

Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию

← Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнег... →

Ключевые слова: Елизавета Шевыркова, Марат Башаров

Количество просмотров: 3 991
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова впервые вышли в свет после скандала с избиением
Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу
Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд
Супруга Марата Башарова пояснила информацию о побоях со стороны мужа
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Вечеринка Vanity Fair: Кендалл Дженнер в откровенном платье без нижнего белья и самые эффектные наряды Традиционная афтепати "Оскара" от журнала Vanity Fair состоялась в Беверли-Хиллз - модель Кендалл Дженнер вновь удивила своим образом.
Всё-таки развод: супруга Марата Башарова устала терпеть его агрессию Заявление о разводе жена актера Елизавета Шевыркова подала в суд ещё 16 февраля, а на днях состоялось первое заседание по этому делу.
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми Фотографы запечатлели актрису Анджелину Джоли в компании всех её детей.
Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством Сооснователь телеканала НТВ и муж журналистки Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой.
«Главная звезда» красной дорожки «Оскара» Билли Портер поведал, почему он пришел на премию в пышном платье-смокинге Актер Билли Портер попытался прямо на "Оскаре-2019" ввести новую мужскую моду для торжественных дорожек.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.