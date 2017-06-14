Ксения Собчак и Максим Виторган официально разводятся

Слухи о разводе звездной пары Ксении Собчак и Максима Виторгана всё же подтвердились официально - Собчак и Виторган разместили в своих блогах одинаковые сообщения, из которых можно сделать вывод о том, что семья распалась раньше, чем все предполагали: "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган".Также сообщается, что Ксения Собчак уже перестала скрывать отношения с режиссером Константином Богомоловым - накануне они вместе вернулись в Россию из Праги, где устроили себе небольшие каникулы.