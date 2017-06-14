Также сообщается, что Ксения Собчак уже перестала скрывать отношения с режиссером Константином Богомоловым - накануне они вместе вернулись в Россию из Праги, где устроили себе небольшие каникулы.
Ксения Собчак и Максим Виторган официально разводятся
Сегодня, 04:49
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган признались, что уже давно не живут вместе.
Слухи о разводе звездной пары Ксении Собчак и Максима Виторгана всё же подтвердились официально - Собчак и Виторган разместили в своих блогах одинаковые сообщения, из которых можно сделать вывод о том, что семья распалась раньше, чем все предполагали: "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган".
Также сообщается, что Ксения Собчак уже перестала скрывать отношения с режиссером Константином Богомоловым - накануне они вместе вернулись в Россию из Праги, где устроили себе небольшие каникулы.
Также сообщается, что Ксения Собчак уже перестала скрывать отношения с режиссером Константином Богомоловым - накануне они вместе вернулись в Россию из Праги, где устроили себе небольшие каникулы.
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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов
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Количество просмотров: 1 326
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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Ксения Собчак и Максим Виторган официально разводятся Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган признались, что уже давно не живут вместе.
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