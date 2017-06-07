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Скандал с бывшим мужем негативно сказался на здоровье Юлии Началовой

Сегодня, 00:11
Так случилось, что госпитализация Юлии Началовой в больницу совпала со встречным иском, который подал против неё бывший гражданский муж хоккеист Александр Фролов.

Скандал с бывшим мужем негативно сказался на здоровье Юлии Началовой
Повлиял ли этот факт на уровень сахара или нет, но история получилась некрасивая.

Напомню, что после развода с футболистом Евгением Алдониным ей и дочери досталась московская квартира в 165 квадратных метров. Потом была любовь с хоккеистом Фроловым с которым она предполагала жить долго и счастливо всю оставшуюся жизнь.

Скандал с бывшим мужем негативно сказался на здоровье Юлии Началовой


В это самое время Фролов и предложил ей выкупить половину квартиры за 20 миллионов рублей, чтобы не считаться квартирантом на её жилплощади. В результате все было оформлено документально и получена расписка.

Потом любовь прошла, и у Началовой появился новый ухажер и специалист по юриспруденции Вячеслав Кудря. Похоже, что именно он и предложил еще раз получить деньги с Фролова.

Скандал с бывшим мужем негативно сказался на здоровье Юлии Началовой


Тогда Началова заявила, что никаких денег не было, а во время подписания документа она была невменяема. Никулинский суд Москвы рассмотрел это дело, но никаких нарушений не нашел, а в невменяемости Началовой засомневался.

Тогда Юля и её возлюбленный Вячеслав решили перенести дело в Нижний Новгород, где у Кудри наработаны хорошие связи и отношения. Поводом для этого послужила временная регистрация Началовой в этом городе и то, что несколько лет назад Фролов в этом городе выступал за местную команду, а сейчас он в Корее. А еще Юля перестала быть невменяемой и теперь утверждает, что подпись её подделана.

Вот именно после этого Александр Фролов и подал встречный иск, а Юля попала в реанимацию. Правда, увязывать эти два факта, как то не хочется. Маловероятно, что певица не была готова к тому, что Фролов будет защищать свою собственность и доброе имя.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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