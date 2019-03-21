Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись

Бывшие возлюбленные 44-летнего Марата Башарова чуть ли в один голос утверждали, что актер не раз поднимал на них руку - больше всего досталось Екатерине Архаровой. Поэтому шанс, что такая участь минует 32-летнюю Елизавету Шевыркову, был минимальным. Чуда не произошло - рукоприкладство случилось и на этот раз. В декабре прошлого года Елизавета была доставлена в больницу со следами избиения и сломанным носом.Шевыркова подала заявление на развод не сразу, дав супругу шанс исправиться. Однако признания ошибок не случилось, и развод после двух лет брака всё же состоялся по решению суда. Напомним, что у теперь уже бывших супругов растет совместный сын - 2-летний Марсель, который останется жить с мамой.