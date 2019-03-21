Шевыркова подала заявление на развод не сразу, дав супругу шанс исправиться. Однако признания ошибок не случилось, и развод после двух лет брака всё же состоялся по решению суда. Напомним, что у теперь уже бывших супругов растет совместный сын - 2-летний Марсель, который останется жить с мамой.
Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись
Вчера, 03:12
Актер Марат Башаров расстался со своей супругой после громкого скандала с избиением.
Бывшие возлюбленные 44-летнего Марата Башарова чуть ли в один голос утверждали, что актер не раз поднимал на них руку - больше всего досталось Екатерине Архаровой. Поэтому шанс, что такая участь минует 32-летнюю Елизавету Шевыркову, был минимальным. Чуда не произошло - рукоприкладство случилось и на этот раз. В декабре прошлого года Елизавета была доставлена в больницу со следами избиения и сломанным носом.
Шевыркова подала заявление на развод не сразу, дав супругу шанс исправиться. Однако признания ошибок не случилось, и развод после двух лет брака всё же состоялся по решению суда. Напомним, что у теперь уже бывших супругов растет совместный сын - 2-летний Марсель, который останется жить с мамой.
Шевыркова подала заявление на развод не сразу, дав супругу шанс исправиться. Однако признания ошибок не случилось, и развод после двух лет брака всё же состоялся по решению суда. Напомним, что у теперь уже бывших супругов растет совместный сын - 2-летний Марсель, который останется жить с мамой.
← Леди Гага нашла замену Брэдли Куперу Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже →
Ключевые слова: Елизавета Шевыркова, Марат Башаров
Количество просмотров: 4 862
Количество просмотров: 4 862
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии Модель Хейли Болдуин представила новую линию купальников.
Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже Актриса Чулпан Хаматова удивила подписчиков кардинальной переменой во внешности.
Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись Актер Марат Башаров расстался со своей супругой после громкого скандала с избиением.
Леди Гага нашла замену Брэдли Куперу Теперь уже не столь важно, был ли роман певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера - звезда нашла новую любовь в Голливуде.