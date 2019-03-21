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Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись

Вчера, 03:12
Актер Марат Башаров расстался со своей супругой после громкого скандала с избиением.

Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись
Бывшие возлюбленные 44-летнего Марата Башарова чуть ли в один голос утверждали, что актер не раз поднимал на них руку - больше всего досталось Екатерине Архаровой. Поэтому шанс, что такая участь минует 32-летнюю Елизавету Шевыркову, был минимальным. Чуда не произошло - рукоприкладство случилось и на этот раз. В декабре прошлого года Елизавета была доставлена в больницу со следами избиения и сломанным носом.

Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись


Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись


Шевыркова подала заявление на развод не сразу, дав супругу шанс исправиться. Однако признания ошибок не случилось, и развод после двух лет брака всё же состоялся по решению суда. Напомним, что у теперь уже бывших супругов растет совместный сын - 2-летний Марсель, который останется жить с мамой.

Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись

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Ключевые слова: Елизавета Шевыркова, Марат Башаров

Количество просмотров: 4 862
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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