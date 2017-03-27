Проблемы с ногами она испытывала давно, но сейчас, похоже, ноги отказали окончательно.
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина парализована
Вчера, 09:18
Совсем недавно «молодая жена» Лидия Федосеева-Шукшина едва не умерла от проблем с сердцем, а сейчас новая напасть.
У 80-летней актрисы парализовало ноги. Госпитализация потребовалась после того, как она с Бари Алибасовым вернулась из Испании. Видимо отдых, на который так рассчитывала Федосеева-Шукшина, не пошел ей на пользу.
Проблемы с ногами она испытывала давно, но сейчас, похоже, ноги отказали окончательно.
Проблемы с ногами она испытывала давно, но сейчас, похоже, ноги отказали окончательно.
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Ключевые слова: Лидия Федосеева-Шукшина
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Количество просмотров: 6 903
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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