80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина парализована

Совсем недавно «молодая жена» Лидия Федосеева-Шукшина едва не умерла от проблем с сердцем, а сейчас новая напасть.

У 80-летней актрисы парализовало ноги. Госпитализация потребовалась после того, как она с Бари Алибасовым вернулась из Испании. Видимо отдых, на который так рассчитывала Федосеева-Шукшина, не пошел ей на пользу.Проблемы с ногами она испытывала давно, но сейчас, похоже, ноги отказали окончательно.