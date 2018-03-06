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Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация

Вчера, 11:15
Певице Насте Каменских не удалось построить крепкую семью с Потапом. Возможно, артистке очень хотелось этого, ведь она работала рядом с Алексеем Потапенко более 10 лет, и за это время ни разу не было слышно о романах артистки.

Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация
Настя периодически надевала и снимала обручальное кольцо.

Но теперь СМИ пишут, что Потап окончательно разорвал отношения с Настей, сделав выбор в пользу бывшей жены Ирины Горовой.
Напомним, у Алексея и Ирины есть сын, так же Горовая воспитывает дочку от первого брака с другом Потапа.

Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация


Отметим, что причиной слухов стало появление Потапа с Ириной на премии «YUNA 2019».

Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация


Настя там тоже была, но её Алексей всячески игнорировал.

Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация


Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация


Выдумки прессы, специальный пиар-ход или реальный разлад в союзе Насти и Потапа - пока не ясно. Но Настю как-то жалко... Пора бы уже перестать "делать ей мозги".

Хотя, стоит отметить, что в момент, когда Настя получала премию, именно Потап помог ей подняться на сцену. Так что может быть все-таки новости о расставании всего лишь слухи:

Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация


Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация

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Ключевые слова: Насти Каменских

Количество просмотров: 10 569
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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