Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация

Но теперь СМИ пишут, что Потап окончательно разорвал отношения с Настей, сделав выбор в пользу бывшей жены Ирины Горовой.
Напомним, у Алексея и Ирины есть сын, так же Горовая воспитывает дочку от первого брака с другом Потапа.
Отметим, что причиной слухов стало появление Потапа с Ириной на премии «YUNA 2019».
Настя там тоже была, но её Алексей всячески игнорировал.
Выдумки прессы, специальный пиар-ход или реальный разлад в союзе Насти и Потапа - пока не ясно. Но Настю как-то жалко... Пора бы уже перестать "делать ей мозги".
Хотя, стоит отметить, что в момент, когда Настя получала премию, именно Потап помог ей подняться на сцену. Так что может быть все-таки новости о расставании всего лишь слухи: