Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация

Певице Насте Каменских не удалось построить крепкую семью с Потапом. Возможно, артистке очень хотелось этого, ведь она работала рядом с Алексеем Потапенко более 10 лет, и за это время ни разу не было слышно о романах артистки.

Настя периодически надевала и снимала обручальное кольцо.Но теперь СМИ пишут, что Потап окончательно разорвал отношения с Настей, сделав выбор в пользу бывшей жены Ирины Горовой.Напомним, у Алексея и Ирины есть сын, так же Горовая воспитывает дочку от первого брака с другом Потапа.Отметим, что причиной слухов стало появление Потапа с Ириной на премии «YUNA 2019».Настя там тоже была, но её Алексей всячески игнорировал.Выдумки прессы, специальный пиар-ход или реальный разлад в союзе Насти и Потапа - пока не ясно. Но Настю как-то жалко... Пора бы уже перестать "делать ей мозги".Хотя, стоит отметить, что в момент, когда Настя получала премию, именно Потап помог ей подняться на сцену. Так что может быть все-таки новости о расставании всего лишь слухи: