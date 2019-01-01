Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку

Не смогла сдержаться от комментария и бывшая жена Гусева - Евгения Феофелактова. Кстати, именно из-за 8-минутного разговора с экс-супругой между Романец и Гусевым случился конфликт. Вика была вне себя от ревности.Так вот Женя, в разговоре с журналом StarHit, говорит о том, что Романец требуется лечение и она - прямая угроза для их с Антоном сына Даниэля:"Мы не разговариваем с Антоном по восемь минут, наше общение сведено к минимуму. Очень странно, что женщина режет руки, услышав обо мне. Вика — психически больной человек. После такого боюсь оставлять у них сына. Она угроза для Даниэля, нездоровый человек. Я, как мама, остерегаюсь ее".Я же по сей день считаю, что весь этот цирк ради нового сюжета для сериала в стиле Андрея Малахова. А вы?