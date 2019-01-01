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Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку

Сегодня, 10:37
Видео неадекватного состояния Виктории Романец, которую снял на мобильный телефон её муж Антон Гусев, не обсудил только ленивый. Смотреть жуткое видео...

Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку
Не смогла сдержаться от комментария и бывшая жена Гусева - Евгения Феофелактова. Кстати, именно из-за 8-минутного разговора с экс-супругой между Романец и Гусевым случился конфликт. Вика была вне себя от ревности.

Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку


Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку


Так вот Женя, в разговоре с журналом StarHit, говорит о том, что Романец требуется лечение и она - прямая угроза для их с Антоном сына Даниэля:

"Мы не разговариваем с Антоном по восемь минут, наше общение сведено к минимуму. Очень странно, что женщина режет руки, услышав обо мне. Вика — психически больной человек. После такого боюсь оставлять у них сына. Она угроза для Даниэля, нездоровый человек. Я, как мама, остерегаюсь ее".

Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку


Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку


Бывшая жена Антона Гусева отправила Викторию Романец на лечение в психушку


Я же по сей день считаю, что весь этот цирк ради нового сюжета для сериала в стиле Андрея Малахова. А вы?

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 2 015
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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