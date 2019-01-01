Заплаканная Агата Муцениеце выглядит просто ужасно

Агата разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует без макияжа:"Сейчас модно выкладывать себя без макияжа) и фильтров) @katebeckinsale мне конечно не побить в ее красоте) ну ловите) конечно, если бы я себе не нравилась, наверное не стала бы выкладывать) да и часто кастинг-директора просят, прислать фотку, «а сейчас как?» Сейчас - вот так! Взяла себя в руки и пойду в зал!#жизньбезфильтров"- подписала фото актриса."Без макияжа и без надежды на светлое будущее", "Агаточка, улыбочку, ну, что вы право грустите?", "С таким настроением далеко не уедешь", "А в глазах слёзы" - пишут взволнованные настроением актрисы фолловеры.Напомним, что после Нового года в семье Муцениеце и Прилучного случился конфликт с рукоприкладством, а после "поползли" слухи про развод.Хотя, смотря на снимки пары, сделанные в Канаде, не особо видно, что они готовятся делить детей и имущество.