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Заплаканная Агата Муцениеце выглядит просто ужасно

Сегодня, 13:24
30-летняя мама двоих детей и, казалось бы, счастливая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце находится в депрессии.

Заплаканная Агата Муцениеце выглядит просто ужасно
Агата разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует без макияжа:

"Сейчас модно выкладывать себя без макияжа) и фильтров) @katebeckinsale мне конечно не побить в ее красоте) ну ловите) конечно, если бы я себе не нравилась, наверное не стала бы выкладывать) да и часто кастинг-директора просят, прислать фотку, «а сейчас как?» Сейчас - вот так! Взяла себя в руки и пойду в зал!#жизньбезфильтров"

- подписала фото актриса.

Заплаканная Агата Муцениеце выглядит просто ужасно


"Без макияжа и без надежды на светлое будущее", "Агаточка, улыбочку, ну, что вы право грустите?", "С таким настроением далеко не уедешь", "А в глазах слёзы" - пишут взволнованные настроением актрисы фолловеры.

Напомним, что после Нового года в семье Муцениеце и Прилучного случился конфликт с рукоприкладством, а после "поползли" слухи про развод.

Хотя, смотря на снимки пары, сделанные в Канаде, не особо видно, что они готовятся делить детей и имущество.

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Ключевые слова: Агата Муцениеце

Количество просмотров: 1 157
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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