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Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии

Сегодня, 16:38
Многие заметили, что в последнее время Валентин Юдашкин старается не появляться на публике. Кутюрье сильно похудел и поседел.

Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии
СМИ публикуют различную информацию о состоянии здоровья Валентина Абрамовича.

Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии


Но лишь от родных можно услышать, как обстоят дела на самом деле. Не так давно супруга Валентина Марина дала свой комментарий:

"Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Пока нет предписаний врачей, сейчас все хорошо. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам"

- успокоила Марина.

Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии


Пожелаем Валентину здоровья и долгих лет жизни. Тем более, что три дня назад Валентин выглядел довольно бодрым, выехав в лес для подготовки к субботнику.

Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии

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Ключевые слова: Валентин Юдашкин

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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