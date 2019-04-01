Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии

СМИ публикуют различную информацию о состоянии здоровья Валентина Абрамовича.Но лишь от родных можно услышать, как обстоят дела на самом деле. Не так давно супруга Валентина Марина дала свой комментарий:"Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо. Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Пока нет предписаний врачей, сейчас все хорошо. Конечно, он следит за собой, обращается к медикам"- успокоила Марина.Пожелаем Валентину здоровья и долгих лет жизни. Тем более, что три дня назад Валентин выглядел довольно бодрым, выехав в лес для подготовки к субботнику.