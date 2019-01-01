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Эмбер Херд в деталях рассказала, как Джонни Депп избивал и душил её

Вчера, 09:28
32-летняя Эмбер Херд решила еще раз в деталях рассказать о том, как изверг Джонни Депп издевался над ней, и сколько проблем появилось в жизни актрисы из-за ссоры с влиятельным любовником.

Эмбер Херд в деталях рассказала, как Джонни Депп избивал и душил её
Напомним, в данный момент Эмбер продолжает судиться с 55-летним Джонни Деппом.

Джонни тоже не сидел ровно и подал против бывшей жены иск о клевете. Депп передал суду 87 записей, которые были сделаны на скрытую видеокамеру в доме, где видно, что Эмбер сама проявляла агрессию по отношению к Деппу и лезла к нему с кулаками первая.

Эмбер Херд в деталях рассказала, как Джонни Депп избивал и душил её


Хёрд сделала ответный шаг и, как будто смакуя детали, рассказала, как Депп бил и душил её. Более того Хёрд утверждает, что Депп был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

"Когда он употреблял, я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни монстром… Он часто забывал о своем бредовом поведении, когда трезвел… Я любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась,"

- плачется Эмбер.

Эмбер Херд в деталях рассказала, как Джонни Депп избивал и душил её


Хёрд вспомнила одну из самых крупных драк 2015 года в квартире в Лос-Анджелесе:

"Джонни снова затеял со мной драку. Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос. Я попыталась успокоить Джонни… Он ударил меня в затылок и снова потащил за волосы по ступенькам… Каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я вставала и смотрела ему в глаза… Я сказала ему, что больше не могу мириться с его поведением и ухожу. В ответ Джонни схватил меня за горло и повалил на пол…".

Актрису возмутили слова Деппа о том, что фото с синяками - подделка, она вспоминает, что Джонни избивал её на глазах сестры Эмбер:

"Люди называли меня лгуньей. Меня исключили их рекламной кампании модного бренда. Я потеряла роль в фильме. Мне так часто угрожали смертью, что почти каждую неделю приходилось менять номер телефона. Люди обвиняли меня в клевете. Я никогда не нападала на Джонни, лишь защищалась… Я старалась бороться на стороне добра в мире — открыто выступать против насилия в семье. Стремилась использовать свою известность, чтобы высказываться о насилии публично".

Эмбер Херд в деталях рассказала, как Джонни Депп избивал и душил её


К сожалению, судя по риторике написания статей на западных сайтах, большинство предпочитают принимать сторону Деппа, а не избитой Хёрд. Может быть по той причине, что поведение Эмбер действительно могло довести Джонни до невменяемого состояния? Вы как считаете?

В данный момент Депп теперь требует от Херд 50 миллионов долларов и пытается доказать суду, что всю эту кампанию против него бывшая жена затеяла только ради саморекламы.

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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд

Количество просмотров: 2 665
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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