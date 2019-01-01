Виктория Романец рассказала зачем голая, пьяная и вся в крови бегала по дому за Гусевым

Выглядит это довольно противно.Несколько дней Вика хранила молчание, но вчера, все-таки, решила прояснить ситуацию. Оказалось, что ролик был снят еще несколько лет назад и опубликован не Антоном, а его бывшей подружкой, которая хотела ему "насолить"."Видео 2016 года, чему свидетельствует образ Антона, он без волос, без бороды и без прокачанного тела. Телом мы начали заниматься полтора года назад, это минимум. Издание смешало две ссоры в одну статью.То есть прошлогоднюю ссору и давнишнюю. Видео старое, но это не значит, что его не было. Оно снято на мой телефон, я порезала палец об стол, который разбила. У всех людей бывают эмоции, когда они ругаются. Кто-то кинет чашку, кто-то хлопнет дверью, кто-то пойдёт разобьёт машину, кто-то выкинет вещи, это эмоции, это нормально. Мне нужна была поддержка, мне нужны были единомышленники, и я рассказала своей подруге об этой ссоре. Естественно, она сейчас уже не подруга давным-давно, полтора года. Она меня поддерживала, я ей доверяла, и вот видите, к чему приводит доверие…Я думаю у всех в жизни были моменты, когда их кто-то подставлял, использовал против них их же правду. Я думаю, вам ситуация понятна.".Смущает лишь одно, что на видео Антон оправдывается перед женой, что говорил с Женей Феофилактовой о мероприятии сына, которое будет 22 апреля. Напомним, что скандальный ролик появился в Сети 9 апреля. Какое невероятное совпадение!