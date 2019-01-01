Эмилия Кларк ужаснула рассказом об операциях и инсульте и показала фото из больницы

Оказалось, что за время работы над проектом Эмилия перенесла две операции на головном мозге. Об этом актриса рассказала лишь незадолго до старта последнего сезона "Игры престолов".В минувшие выходные Эмилия посетила известно в Америке шоу CBS Sunday Morning, где впервые детально рассказала о днях, проведённых в больнице, и показала снимки после операций.Фотографии были сделаны в 2011 году в стенах помощи больницы Уиттингтона. Напомним, тогда Эмилия было 24 года. После съемок первого сезона "Игры престолов" актриса перенесла инсульт, а затем — операцию в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии. В 2013 году врачи сделали ей вторую операцию, оказавшуюся еще более сложной."В первый раз мне было трудно, а во второй — еще труднее… Когда часть мозга испытывает кислородное голодание больше одной минуты, она умирает. Врачи смотрели на мой мозг и предполагали, какая из его функций пострадает. Возможно, концентрация или периферийное зрение..."- рассказала Эмилия.Но работа очень быстро привела девушку в чувство:"Ты усердно работаешь на съемках, играя крутую героиню, разговариваешь с сотней людей... Все это спасало меня от мыслей о смерти".Хочется надеяться, что эти испытания стали для Кларк самыми сложным в жизни и больше она не столкнётся с подобным проблемами.