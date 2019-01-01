Пи Дидди извинился перед будущим мужем Дженнифер Лопес Алексом Родригесом

Напомним, не так давно коллега Алекса, бейсболист Хосе Кансеко заявил, что Родригес якобы изменял Лопес, а экс-бойфренд Дженнифер рэпер Пи Дидди оставил в ее Instragram комментарий, в котором по мнению многих был явный намёк на флирт. Это произошло в январе 2019 года, когда Джей Ло опубликовала фото с обнажённым животиком.Пи Дидди написал восторженный коммент и засыпал фото смайлами с сердечками. Ему-то не знать, как хороши все части тела Лопес.Но в итоге рэпер решил извиниться перед нынешним женихом Лопес за свою несдержанность."Он написал Алексу после этого такие слова: "Ребята, я ничего такого не имел в виду. Я очень вас уважаю и очень рад за вас",- рассказала Лопес.Напомним, что в данный момент Дженнифер Лопес снимается в новом фильме Hustlers, исполняя роль стриптизёрши, и одновременно готовится к свадьбе с Родригесом.