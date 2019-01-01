Пи Дидди извинился перед будущим мужем Дженнифер Лопес Алексом Родригесом

Пи Дидди написал восторженный коммент и засыпал фото смайлами с сердечками. Ему-то не знать, как хороши все части тела Лопес.
Но в итоге рэпер решил извиниться перед нынешним женихом Лопес за свою несдержанность.
"Он написал Алексу после этого такие слова: "Ребята, я ничего такого не имел в виду. Я очень вас уважаю и очень рад за вас",
- рассказала Лопес.
Напомним, что в данный момент Дженнифер Лопес снимается в новом фильме Hustlers, исполняя роль стриптизёрши, и одновременно готовится к свадьбе с Родригесом.