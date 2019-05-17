Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом

Как известно, до королевской свадьбы с принцем Гарри, американская актриса Меган Маркл уже была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. Они прожили вместе почти девять лет, двое из которых в официальном браке. Развод пары произошел в 2013 году.Информацию о его истинной причине западные издания почерпнули из нового документального фильма о Меган. Утверждается, что брак разрушило расстояние между влюбленными. Актриса всё время была на съёмках, а когда её утвердили на роль в сериале "Форс-мажоры", сделавший её звездой, Маркл и вовсе переехала из Лос-Анджелеса, где остался Тревор, в Торонто. Этот переезд и стал последней каплей - вскоре пара подала на развод.Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась почти год назад, 19 мая, а чуть больше недели назад герцогиня впервые стала мамой. В жизни бывшего супруга также произошла большая перемена - на прошлой неделе Тревор Энгельсон женился на дочери миллионера Трейси Курланд.