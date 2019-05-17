Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом

17.05.19 / 02:46
СМИ раскрыли правду о разводе Меган Маркл с первым мужем.

Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом
Как известно, до королевской свадьбы с принцем Гарри, американская актриса Меган Маркл уже была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. Они прожили вместе почти девять лет, двое из которых в официальном браке. Развод пары произошел в 2013 году.

Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом


Информацию о его истинной причине западные издания почерпнули из нового документального фильма о Меган. Утверждается, что брак разрушило расстояние между влюбленными. Актриса всё время была на съёмках, а когда её утвердили на роль в сериале "Форс-мажоры", сделавший её звездой, Маркл и вовсе переехала из Лос-Анджелеса, где остался Тревор, в Торонто. Этот переезд и стал последней каплей - вскоре пара подала на развод.

Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом


Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась почти год назад, 19 мая, а чуть больше недели назад герцогиня впервые стала мамой. В жизни бывшего супруга также произошла большая перемена - на прошлой неделе Тревор Энгельсон женился на дочери миллионера Трейси Курланд.

Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом


Стало известно, почему Меган Маркл развелась с первым супругом

← Фанаты «Игры престолов» в ярости от финального сезона и требуют его пе... Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в поло... →

Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри, Тревор Энгельсон

Количество просмотров: 8 658
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, dailymail.com, forward.com, hotworldreport.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Стало известно об интересном положении Меган Маркл
Отец Меган Маркл поделился впечатлениями от свадьбы дочери с принцем Гарри
Брат Меган Маркл пытается донести до принца Гарри, что Меган - не подходящая жена
Папарацци впервые удалось заснять поцелуй принца Гарри и Меган Маркл
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт» В Москве с двухдневным визитом побывали актриса Джессика Честейн и актер Джеймс МакЭвой.
Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве Голливудские знаменитости Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетили столицу в рамках промотура фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс".
На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель 64‑й конкурс песни «Евровидение» стал историей - Сергей Лазарев вновь чуть-чуть не добрался до вершины.
Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов Сегодня вечером в Тель-Авиве пройдет большой финал международного конкурса "Евровидение".
Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце Российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев выложил в блог горячее фото из ванной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.