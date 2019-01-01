Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал

Жене стало стыдно, что сын носит фамилию Гусев и приняла решение официально сделать Даниеля Феофилактовым.Антона такая информация возмутила до глубины души. Он сделал выписки с банковского счёта, где показал, что ежемесячно перечислял Жене 15-20 тыс.р., а также высказал уверенность, что он - единственный, кем Даниэль будет гордиться в школе.«Теперь я буду требовать отчет, куда и на что тратят деньги, которые я отправляю сыну. Я исправно плачу каждый месяц по 20.000 рублей, вместо положенных 15.000. Помимо этого, я подарил сыну телефон за 80.000 рублей, свозил на отдых в Дубаи. Все, что они говорят — клевета. А по поводу смены фамилии ребёнка, я считаю, что я единственный, кем сын будет гордиться в школе. Он весь в меня: высокий, здоровый, воспитанный. Я не пью, не курю, занимаюсь спортом, много работаю. Все, что придумывает про меня Женя — месть, не знаю, откуда столько ненависти ко мне. Я собираюсь подавать в суд. Я потратил 300.000 рублей на путевку, но она сгорела, потому что мне закрыли выезд заграницу»,- парировал Гусев.Напомним, что Евгению Феофилактову часто обвиняют в занятии эскортом, хотя никаких подтверждений этому нет.