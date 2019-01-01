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Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал

Сегодня, 08:59
Евгения Феофилактова часто жаловалась, что Антон не перечисляет деньги на воспитание и содержание сына Даниэля, а из-за его частых появлений на ток шоу федеральных каналов, где обсуждается его личная жизнь с Викторией Романец.

Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал
Жене стало стыдно, что сын носит фамилию Гусев и приняла решение официально сделать Даниеля Феофилактовым.



Антона такая информация возмутила до глубины души. Он сделал выписки с банковского счёта, где показал, что ежемесячно перечислял Жене 15-20 тыс.р., а также высказал уверенность, что он - единственный, кем Даниэль будет гордиться в школе.

Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал


«Теперь я буду требовать отчет, куда и на что тратят деньги, которые я отправляю сыну. Я исправно плачу каждый месяц по 20.000 рублей, вместо положенных 15.000. Помимо этого, я подарил сыну телефон за 80.000 рублей, свозил на отдых в Дубаи. Все, что они говорят — клевета. А по поводу смены фамилии ребёнка, я считаю, что я единственный, кем сын будет гордиться в школе. Он весь в меня: высокий, здоровый, воспитанный. Я не пью, не курю, занимаюсь спортом, много работаю. Все, что придумывает про меня Женя — месть, не знаю, откуда столько ненависти ко мне. Я собираюсь подавать в суд. Я потратил 300.000 рублей на путевку, но она сгорела, потому что мне закрыли выезд заграницу»,

- парировал Гусев.

Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал


Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал


Напомним, что Евгению Феофилактову часто обвиняют в занятии эскортом, хотя никаких подтверждений этому нет.

Евгения Феофилактова и Антон Гусев погрузились в очередной скандал

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Ключевые слова: Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 520
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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