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Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом

Вчера, 09:36
Певица Нюша, Анна Шурочкина, всегда на экране и на фото в Инстаграм улыбчива, приветлива и в хорошем расположении духа. Многие справедливо замечают, что со стороны кажется - у Нюши просто не бывает плохого настроения.

Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом
А кто-то даже упрекает артистку в том, что она лицемерна и не откровенна со своим слушателем, ведь в её жизни точно должна быть "ложка дёгтя", а может и не одна.

Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом


Нюша, в интервью "Нежному редактору", возмутилась такой формулировке и попросила показать ей правило, где написано, что артист просто обязан быть до конца честным. Певица уверена, что она должна делиться только тем, чем хочет.

Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом


Одной из главных тем разговора была новость о том, что Нюша теперь сама себе продюсер. Напомним, с самого начала карьеры на сцене Нюшу продюсировал её папа Владимир Шурочкин.

Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом


Анна отметила, что папа остаётся музыкальным продюсером, но отныне все ключевые решения она принимает сама.

На вопрос, как Нюша решилась сказать об этом отцу, артистка ответила, что просто поговорила с папой. Она призналась, что за все эти годы накопились какие-то мелкие обиды и давление. Порой она делала то, что не хочется, но не решалась перечить папе, так как он главнее и старше. Так уж она воспитана.

Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом


Посмотреть интервью полностью можно чуть ниже:


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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 3 094
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом Певица Нюша, Анна Шурочкина, всегда на экране и на фото в Инстаграм улыбчива, приветлива и в хорошем расположении духа. Многие справедливо замечают, что со стороны кажется - у Нюши просто не бывает плохого настроения.
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