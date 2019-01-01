Певица Нюша впервые рассказала о недопонимании с отцом

А кто-то даже упрекает артистку в том, что она лицемерна и не откровенна со своим слушателем, ведь в её жизни точно должна быть "ложка дёгтя", а может и не одна.Нюша, в интервью "Нежному редактору", возмутилась такой формулировке и попросила показать ей правило, где написано, что артист просто обязан быть до конца честным. Певица уверена, что она должна делиться только тем, чем хочет.Одной из главных тем разговора была новость о том, что Нюша теперь сама себе продюсер. Напомним, с самого начала карьеры на сцене Нюшу продюсировал её папа Владимир Шурочкин.Анна отметила, что папа остаётся музыкальным продюсером, но отныне все ключевые решения она принимает сама.На вопрос, как Нюша решилась сказать об этом отцу, артистка ответила, что просто поговорила с папой. Она призналась, что за все эти годы накопились какие-то мелкие обиды и давление. Порой она делала то, что не хочется, но не решалась перечить папе, так как он главнее и старше. Так уж она воспитана.Посмотреть интервью полностью можно чуть ниже: