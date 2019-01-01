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Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

Вчера, 20:43
Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер больше не вместе.

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались
Ранее мы сообщали, что отношения 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера висят на волоске - сегодня самые плохие догадки поклонников пары и СМИ подтвердило издание People, сообщившее о расставании звезд после четырех лет гражданского брака.

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались


Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались


Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались


Роман Ирины и Брэдли начался в 2015 году, спустя два года у них родилась дочка Лея де Сьен Шейк Купер. После расставания главным вопросом у пары будет опека над дочерью. По сведениям People, Купер и Шейк не живут вместе уже несколько месяцев, а заявление о разрыве отношений было отложено из-за выхода в прокат режиссерского дебюта Брэдли, фильма "Звезда родилась" - новость о расставании могла отвлечь публику от премьеры. Возможно, именно фильм и стал причиной раскола звездной семьи - слухи о романе Купера с главной героиней ленты "Звезда родилась" Леди Гагой теперь только усилились.

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 3 809
Автор: Katarina

Автор фото: people.com, vanityfair.com, dailymail.com, 5minutes.rtl.lu

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