Поэтому внезапная новость о расставании стала для всех неожиданностью. СМИ выяснили, что Дакота и Крис перестали общаться ещё месяц назад. Что послужило причиной разрыва отношений, пока остается загадкой.
Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе
Вчера, 02:26
Актриса Дакота Джонсон и музыкант Крис Мартин расстались.
Звезда фильмов "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и бывший супруг Гвинет Пэлтроу, солист группы Coldplay Крис Мартин начали встречаться два года назад. 29-летняя актриса и 42-летний музыкант на протяжении всего романа считались очень удачной, гармоничной парой, западные издания уже вовсю сообщали о будущей помолвке звезд.
Поэтому внезапная новость о расставании стала для всех неожиданностью. СМИ выяснили, что Дакота и Крис перестали общаться ещё месяц назад. Что послужило причиной разрыва отношений, пока остается загадкой.
Поэтому внезапная новость о расставании стала для всех неожиданностью. СМИ выяснили, что Дакота и Крис перестали общаться ещё месяц назад. Что послужило причиной разрыва отношений, пока остается загадкой.
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Ключевые слова: Дакота Джонсон, Крис Мартин
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Количество просмотров: 3 835
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram, youtube.com, pinterest.com
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