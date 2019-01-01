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Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе

Вчера, 02:26
Актриса Дакота Джонсон и музыкант Крис Мартин расстались.

Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе
Звезда фильмов "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и бывший супруг Гвинет Пэлтроу, солист группы Coldplay Крис Мартин начали встречаться два года назад. 29-летняя актриса и 42-летний музыкант на протяжении всего романа считались очень удачной, гармоничной парой, западные издания уже вовсю сообщали о будущей помолвке звезд.

Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе


Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе


Поэтому внезапная новость о расставании стала для всех неожиданностью. СМИ выяснили, что Дакота и Крис перестали общаться ещё месяц назад. Что послужило причиной разрыва отношений, пока остается загадкой.

Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе


Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе

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Ключевые слова: Дакота Джонсон, Крис Мартин

Количество просмотров: 3 835
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com, pinterest.com

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