На днях выяснилось, что актриса подала заявление на развод ещё 27 мая. Ни одна, ни другая сторона пока никак не прокомментировала информацию о расставании. Что стало его причиной, также остаётся загадкой, однако официальный представитель Месхи Ольга Логинова в комментарии для Teleprogramma.pro и вовсе усомнилась, что развод имеет место быть: "О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда". Также стало известно, что в настоящее время Гела Месхи находится на съемках за границей.
Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой
Вчера, 01:07
Несколько дней назад СМИ сообщили о разводе актерской пары Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Поклонники звезд до сих пор не могут поверить, что одна из самых крепких семей российского кино неожиданно распалась. 41-летняя Екатерина Климова и 33-летний Гела Месхи познакомились в 2013 году, свадьба пары состоялась летом 2015 года. В сентябре того же года Климова и Месхи стали родителями - у них родилась дочь Изабелла.
На днях выяснилось, что актриса подала заявление на развод ещё 27 мая. Ни одна, ни другая сторона пока никак не прокомментировала информацию о расставании. Что стало его причиной, также остаётся загадкой, однако официальный представитель Месхи Ольга Логинова в комментарии для Teleprogramma.pro и вовсе усомнилась, что развод имеет место быть: "О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда". Также стало известно, что в настоящее время Гела Месхи находится на съемках за границей.
На днях выяснилось, что актриса подала заявление на развод ещё 27 мая. Ни одна, ни другая сторона пока никак не прокомментировала информацию о расставании. Что стало его причиной, также остаётся загадкой, однако официальный представитель Месхи Ольга Логинова в комментарии для Teleprogramma.pro и вовсе усомнилась, что развод имеет место быть: "О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда". Также стало известно, что в настоящее время Гела Месхи находится на съемках за границей.
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Ключевые слова: Екатерина Климова, Гела Месхи
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Количество просмотров: 7 982
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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