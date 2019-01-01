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Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой

Вчера, 01:07
Несколько дней назад СМИ сообщили о разводе актерской пары Екатерины Климовой и Гелы Месхи.

Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой
Поклонники звезд до сих пор не могут поверить, что одна из самых крепких семей российского кино неожиданно распалась. 41-летняя Екатерина Климова и 33-летний Гела Месхи познакомились в 2013 году, свадьба пары состоялась летом 2015 года. В сентябре того же года Климова и Месхи стали родителями - у них родилась дочь Изабелла.

Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой


На днях выяснилось, что актриса подала заявление на развод ещё 27 мая. Ни одна, ни другая сторона пока никак не прокомментировала информацию о расставании. Что стало его причиной, также остаётся загадкой, однако официальный представитель Месхи Ольга Логинова в комментарии для Teleprogramma.pro и вовсе усомнилась, что развод имеет место быть: "О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда". Также стало известно, что в настоящее время Гела Месхи находится на съемках за границей.

Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой


Агент Гелы Месхи впервые рассказала о разводе актера с Екатериной Климовой

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Ключевые слова: Екатерина Климова, Гела Месхи

Количество просмотров: 7 982
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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