Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину

51-летняя Памела Андерсон и 33-летний французский футболист Адиль Рами познакомились чуть больше двух лет назад, и между ними практически сразу закрутился бурный роман. Актриса не пропускала ни одного матча возлюбленного и ради этого переехала во Францию. Около года назад пара неожиданно рассталась, но затем они вновь возобновили отношения. Нынешний разрыв несомненно стал финальной точкой их романа - это легко понять из крайне эмоционального поста Памелы, который она опубликовала на своей страничке в качестве комментария к черно-белому совместному фото."Это трудно принять. Последние 2 года моей жизни были одной большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что между нами "большая любовь". Я узнала всю правду несколько дней назад, я опустошена. Он жил двойной жизнью, он изменял мне. Он часто шутил о других игроках, у которых были любовницы в соседнем с их женами доме. Он назвал этих людей монстрами. Но он делал ещё хуже - он лгал и сам был таким монстром. Как это возможно: владеть двумя женскими сердцами и умами одновременно, как это может быть? Я уверена, что у него были и другие женщины ранее. Я помогала многим людям в такой ситуации, но оказалась не в силах помочь самой себе" - написала Андерсон."Нарциссы не меняются. Социопаты не меняются. Я буду бороться за свою жизнь - я всегда боролась за правду и справедливость. Сейчас я переживаю мой худший кошмар. Я не была очень ревнивым человеком до встречи с ним. Я рада узнать правду, но это чертовски больно" - добавила актриса чуть позже. Адиль Рами пока никак не прокомментировал расставание со звездой.