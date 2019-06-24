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Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину

Сегодня, 15:45
Актриса Памела Андерсон официально заявила об окончании романа с футболистом Адилем Рами.

Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину
51-летняя Памела Андерсон и 33-летний французский футболист Адиль Рами познакомились чуть больше двух лет назад, и между ними практически сразу закрутился бурный роман. Актриса не пропускала ни одного матча возлюбленного и ради этого переехала во Францию. Около года назад пара неожиданно рассталась, но затем они вновь возобновили отношения. Нынешний разрыв несомненно стал финальной точкой их романа - это легко понять из крайне эмоционального поста Памелы, который она опубликовала на своей страничке в качестве комментария к черно-белому совместному фото.

Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину


"Это трудно принять. Последние 2 года моей жизни были одной большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что между нами "большая любовь". Я узнала всю правду несколько дней назад, я опустошена. Он жил двойной жизнью, он изменял мне. Он часто шутил о других игроках, у которых были любовницы в соседнем с их женами доме. Он назвал этих людей монстрами. Но он делал ещё хуже - он лгал и сам был таким монстром. Как это возможно: владеть двумя женскими сердцами и умами одновременно, как это может быть? Я уверена, что у него были и другие женщины ранее. Я помогала многим людям в такой ситуации, но оказалась не в силах помочь самой себе" - написала Андерсон.

Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину


"Нарциссы не меняются. Социопаты не меняются. Я буду бороться за свою жизнь - я всегда боролась за правду и справедливость. Сейчас я переживаю мой худший кошмар. Я не была очень ревнивым человеком до встречи с ним. Я рада узнать правду, но это чертовски больно" - добавила актриса чуть позже. Адиль Рами пока никак не прокомментировал расставание со звездой.

Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину


Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину

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Ключевые слова: Памела Андерсон, Адиль Рами

Количество просмотров: 1 417
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, kosovarja.eu, pinterest.com, mid-day.com

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Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину Актриса Памела Андерсон официально заявила об окончании романа с футболистом Адилем Рами.
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