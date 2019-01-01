Лолита сообщила о разводе с мужем

Свадьба Лолиты Милявской и её теперь уже бывшего мужа Дмитрия Иванова состоялась в марте 2010 года. Иванов стал пятым супругом звезды.Сегодня исполнительница сообщила о разводе на своей личной страничке в Instagram: "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!" - написала Лолита.Также 55-летняя певица опубликовала совместное фото с Ивановым.