Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга

Сегодня стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк переведена в реанимацию. Слухи о том, что актриса больна ходили давно, но не Анастасия, не её супруг Пётр Чернышёв комментариев не давали.

В конце августа срочно были отмены все спектакли с участием Заворотнюк, а по словам тех, кто говорил и видел Анастасию - выглядела она располневшей, голос звучал низко и хрипло.Теперь назван точный диагноз Заворотнюк, у актрисы диагностирована последняя стадия опухоли мозга. Отметим, что на предложение коллег помочь с поиском врачей и сбором денег - Пётр и Настя ответили отказом. Но при этом Чернышёв покинул ледовое шоу Татьяны Навки.13 сентября 2019 года стало известно, что врачи приняли решение ввести Анастасию в состояние медикаментозной комы.Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей - дочь Анна, сын Майкл и малышка Мила, которая появилась на свет осенью 2018 года.