Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга

Теперь назван точный диагноз Заворотнюк, у актрисы диагностирована последняя стадия опухоли мозга. Отметим, что на предложение коллег помочь с поиском врачей и сбором денег - Пётр и Настя ответили отказом. Но при этом Чернышёв покинул ледовое шоу Татьяны Навки.
13 сентября 2019 года стало известно, что врачи приняли решение ввести Анастасию в состояние медикаментозной комы.
Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей - дочь Анна, сын Майкл и малышка Мила, которая появилась на свет осенью 2018 года.