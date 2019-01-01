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Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга

Сегодня, 13:37
Сегодня стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк переведена в реанимацию. Слухи о том, что актриса больна ходили давно, но не Анастасия, не её супруг Пётр Чернышёв комментариев не давали.

Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга
В конце августа срочно были отмены все спектакли с участием Заворотнюк, а по словам тех, кто говорил и видел Анастасию - выглядела она располневшей, голос звучал низко и хрипло.

Теперь назван точный диагноз Заворотнюк, у актрисы диагностирована последняя стадия опухоли мозга. Отметим, что на предложение коллег помочь с поиском врачей и сбором денег - Пётр и Настя ответили отказом. Но при этом Чернышёв покинул ледовое шоу Татьяны Навки.

Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга


13 сентября 2019 года стало известно, что врачи приняли решение ввести Анастасию в состояние медикаментозной комы.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей - дочь Анна, сын Майкл и малышка Мила, которая появилась на свет осенью 2018 года.

Анастасия Заворотнюк введена в кому. У неё последняя стадия опухоли мозга

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 260
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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