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Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких

Сегодня, 17:00
Врачи приняли решение подключить 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина - артистка не может дышать самостоятельно.

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких
В данный момент состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.

Вечером 14 сентября к Заворотнюк, которая уже находилась в больнице и была переведена в реанимацию, срочно прибыли ее мама и муж, фигурист Петр Чернышев. Родные не стали отвечать на вопросы журналистов, но явно были взволнованы.

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких


В тот же день медики прекратили интенсивное лечение Анастасии. Такое решение было принято после ухудшения состояния. В данный момент актриса остается в больнице под постоянным наблюдением врачей.

Предполагается, что ранее врачи отказались от дальнейшего лечения по причине того, что порой борьба с глиобластомой - агрессивная форма опухоли головного мозга - только ухудшает состояние больного. Эта опухоль прорастает сквозь здоровые ткани, её размеры нельзя определить чётко. На последних стадиях развития болезни медикаменты могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких


Надеемся, что всё описанное СМИ не настолько печально... Анастасию очень жалко...

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. 22-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл от первого брака с Дмитрием Стрюковым. А осенью 2018 года на свет появилась дочка Анастасии и Петра Чернышёва - Мила.

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 1 222
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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