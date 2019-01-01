Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких

В данный момент состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.Вечером 14 сентября к Заворотнюк, которая уже находилась в больнице и была переведена в реанимацию, срочно прибыли ее мама и муж, фигурист Петр Чернышев. Родные не стали отвечать на вопросы журналистов, но явно были взволнованы.В тот же день медики прекратили интенсивное лечение Анастасии. Такое решение было принято после ухудшения состояния. В данный момент актриса остается в больнице под постоянным наблюдением врачей.Предполагается, что ранее врачи отказались от дальнейшего лечения по причине того, что порой борьба с глиобластомой - агрессивная форма опухоли головного мозга - только ухудшает состояние больного. Эта опухоль прорастает сквозь здоровые ткани, её размеры нельзя определить чётко. На последних стадиях развития болезни медикаменты могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.Надеемся, что всё описанное СМИ не настолько печально... Анастасию очень жалко...Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. 22-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл от первого брака с Дмитрием Стрюковым. А осенью 2018 года на свет появилась дочка Анастасии и Петра Чернышёва - Мила.