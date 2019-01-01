Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш

Сегодня, 09:00
Из-за большого информационного фона, который скопился над именем Анастасии Заворотнюк после новостей о серьёзной болезни, СМИ и "жёлтые" программы пытаются дать людям хоть какую-то информацию.

Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш
Так на днях вышел эфир программы "Ты не поверишь", где журналисты канала НТВ взяли интервью у бывшего мужа Анастасии Олафа Шварцкопфа.

Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш


Они познакомились, когда Олафу было 34 года, а Анастасии 22. Мужчина влюбился мгновенно и почти сразу предложил руку и сердце. Пара сыграла свадьбу, но брак продлился год. По словам Шварцкопфа, он понимал, что Настя - молодая девушка с амбициями, ей хочется жить, хочется узнать мир и себя показать, а он уже всё видел и хотел не мир, а Настю.

Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш


В итоге всё закончилось разводом, перед которым Заворотнюк сказала мужу, что у неё случился выкидыш. Но Олаф признался, что узнал после - Анастасия сделала аборт.

"Да, она была беременна. Я думал, что выкидыш произошел в момент нашей поездки. Потому что, когда мы приехали, ей было плохо всю ночь. Настя сказала мне, что случился выкидыш. А после мне сообщили, что она сделала аборт. Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал",

- говорит Олаф.

Напомним, после первого брака, Анастасия встретила Дмитрия Стрюкова, с которым жила в Америке, занимаясь недвижимостью, у супругов родилось двое детей - дочка Анна и сын Майкл. И после третий брак с фигуристом Петром Чернышёвым, в союзе с которым осенью 2018 года родилась дочка Мила.

Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш

← Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременно... Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивля... →

Ключевые слова: Анастасии Заворотнюк

Количество просмотров: 3 952
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Натали пережила выкидыш
Анастасии Заворотнюк тяжело дается разлука с детьми
У жены Джонатана Риз-Майерса случился выкидыш
Анастасия Заворотнюк пытается погасить большой долг
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Кристина Агилера серьёзно располнела. Кажется, что ещё больше Папарацци сделали не постановочные фото 38-летней Кристины Агилеры во время поездки певицы на вечеринку журнала "Love" в рамках Fashion Week Party, которая прошла в Лондоне.
Бритни Спирс показала пышную грудь в топе с декольте 37-летняя поп-принцесса Бритни Спирс была замечена папарацци во время похода в салон красоты в Лос-Анджелесе.
Ольга Бузова тайно вышла замуж Такого поворота поклонники Ольги Бузовой никак не ожидали.
Певица Анна Седокова шокировала состоянием кожи. Пятна по всему лицу и телу Певица Анна Седокова страдает от кожного заболевания. Анна впервые решила рассказать о своём недуге, показав последствия болезни. Красные пятна на лице, плечах, руках.
Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет О том, что футболисты готовятся выйти на свободу было объявлено ещё несколько дней назад.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.