Анастасии Заворотнюк скрыла от бывшего мужа аборт, соврав, что это был выкидыш

Так на днях вышел эфир программы "Ты не поверишь", где журналисты канала НТВ взяли интервью у бывшего мужа Анастасии Олафа Шварцкопфа.Они познакомились, когда Олафу было 34 года, а Анастасии 22. Мужчина влюбился мгновенно и почти сразу предложил руку и сердце. Пара сыграла свадьбу, но брак продлился год. По словам Шварцкопфа, он понимал, что Настя - молодая девушка с амбициями, ей хочется жить, хочется узнать мир и себя показать, а он уже всё видел и хотел не мир, а Настю.В итоге всё закончилось разводом, перед которым Заворотнюк сказала мужу, что у неё случился выкидыш. Но Олаф признался, что узнал после - Анастасия сделала аборт."Да, она была беременна. Я думал, что выкидыш произошел в момент нашей поездки. Потому что, когда мы приехали, ей было плохо всю ночь. Настя сказала мне, что случился выкидыш. А после мне сообщили, что она сделала аборт. Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал",- говорит Олаф.Напомним, после первого брака, Анастасия встретила Дмитрия Стрюкова, с которым жила в Америке, занимаясь недвижимостью, у супругов родилось двое детей - дочка Анна и сын Майкл. И после третий брак с фигуристом Петром Чернышёвым, в союзе с которым осенью 2018 года родилась дочка Мила.