Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет

Спортсменов встречали близкие. 28-летнего Кокорина встречал отчим, который, видимо случайно, наехал на своём "Гелентвагене" на журналиста, а так же девушка Александра, Дарья Валитова.Кстати, сегодня, 17 сентября, Павлу Мамаеву исполнился 31 год, поэтому, можно сказать, у него двойной праздник.Адвокаты отметили, что футболисты не станут общаться с прессой, так как им поскорее хочется вернуться домой.«Кокорин и Мамаев не очень хотели давать интервью. Если они откажутся, я что-то поясню. Думаю, сейчас они поедут домой. Какое у них настроение? Любой нормальный человек в этот момент радуется. Есть ли ограничения по УДО? Нет», — отметил правозащитник Юрий Падалко.Жена Павла Мамаева Алана в Инстаграм сделала репост картинки, на которой кто-то поздравлял футболиста с днём рождения и опубликовала фото ночного перекуса.