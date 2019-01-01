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Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет

Сегодня, 09:14
О том, что футболисты готовятся выйти на свободу было объявлено ещё несколько дней назад.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет
Спортсменов встречали близкие. 28-летнего Кокорина встречал отчим, который, видимо случайно, наехал на своём "Гелентвагене" на журналиста, а так же девушка Александра, Дарья Валитова.

Кстати, сегодня, 17 сентября, Павлу Мамаеву исполнился 31 год, поэтому, можно сказать, у него двойной праздник.
Адвокаты отметили, что футболисты не станут общаться с прессой, так как им поскорее хочется вернуться домой.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет


«Кокорин и Мамаев не очень хотели давать интервью. Если они откажутся, я что-то поясню. Думаю, сейчас они поедут домой. Какое у них настроение? Любой нормальный человек в этот момент радуется. Есть ли ограничения по УДО? Нет», — отметил правозащитник Юрий Падалко.

Жена Павла Мамаева Алана в Инстаграм сделала репост картинки, на которой кто-то поздравлял футболиста с днём рождения и опубликовала фото ночного перекуса.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет


Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет


Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы. Реакция Аланы удивляет

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Ключевые слова: Алана Мамаева

Количество просмотров: 2 119
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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