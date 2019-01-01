Даниил Страхов объяснил, почему скрывает информацию о семье

Но он сделал исключение для Первого канала, приехав на встречу с Иваном Ургантом. Произошло это в том числе по причине того, что вчера, 23 сентября 2019 года, вышла первая серия многосерийного фильма "Знахарь", где Даниил играет главную роль талантливого хирурга, который в следствии нападения теряет память.Даниил отметил, что ему было невероятно интересно попробовать вжиться в роль врача, но, пересмотрев много видео, на которых делают операции на мозге, он понял, что и на миллиметр не приблизился к тому, что в жизни совершают хирурги.Страхов всегда был и остаётся скромным и интеллигентным человеком, который не будет приписывать себе чужие заслуги. Также Даниил отметил, что его нет ни в одной из социальных сетей. Причина проста:"Социальные сети нужны актерам для того, чтобы дальше продвигать себя и поддерживать свою популярность. С помощью чего артисты это делают? С помощью того, что они выносят на публику свою личную жизнь, рассказывают, что они ели, с кем они дружат, с кем они только что сфотографировались. Ну, и так далее, рассказывают про своих близких, более или менее искренне. Каждый эту меру находит для себя сам. А я этого делать не умею. И не хочу. Потому что для меня семья - это семья, а работа - это работа. И я не готов делиться с людьми чем-то таким, что другой может продать. Никого не осуждаю",- справедливо и умно отметил Даниил, тем самым только "подогрев" интерес публики к его личной жизни, в которой, к счастью, всё хорошо.Даниил Страхов с 2000 года в браке с Марией Леоновой."Мы познакомились в 1994 году, на 2-м курсе Щукинского училища. Даня тогда перевелся из Школы-студии МХАТ. Мы знакомы 20 лет",- вспоминала Мария в интервью журналу "ОК".Многие обсуждают тот факт, что за почти 20 лет брака у Даниила Страхова и Марии Леоновой не родились дети. Но ведь, опять же, это их сугубо личное дело, в которое мы вмешиваться не будем.