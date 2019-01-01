22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой

Реакция Фёрта очень удивила Бранкаччиа - вместо гнева он получил сочувствие. Актёр, как настоящий джентльмен, признался, что фото от Марко доставило ему ужасные страдания, однако он понимает и чувства самого Марко: "Я уверен, что вы тоже переживаете".
Тогда Колину и Ливии удалось сохранить брак, но, как теперь ясно, совсем ненадолго - возможно, Фёрт так и не смог простить супругу. "Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет" - говорится в комментарии представителей звездной семьи. У пары есть двое сыновей.