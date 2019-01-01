22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой

Напомним, что около двух лет назад в идеальном браке 59-летнего Колина Фёрта и 50-летней Ливии Джуджолли произошел серьезный кризис - выяснилось, что у Джуджолли были отношения с журналистом Марко Бранкаччиа. Затем Джужолли ушла от своего новоиспеченного любовника, и в отместку он отправил Фёрту свою совместную фотографию с Ливией, тем самым доказав, что у них был роман, пока актер уезжал на съемки.Реакция Фёрта очень удивила Бранкаччиа - вместо гнева он получил сочувствие. Актёр, как настоящий джентльмен, признался, что фото от Марко доставило ему ужасные страдания, однако он понимает и чувства самого Марко: "Я уверен, что вы тоже переживаете".Тогда Колину и Ливии удалось сохранить брак, но, как теперь ясно, совсем ненадолго - возможно, Фёрт так и не смог простить супругу. "Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет" - говорится в комментарии представителей звездной семьи. У пары есть двое сыновей.