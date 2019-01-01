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22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой

Сегодня, 01:25
Знаменитый актер Колин Фёрт расстался со своей супругой после громкого скандала.

22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой
Напомним, что около двух лет назад в идеальном браке 59-летнего Колина Фёрта и 50-летней Ливии Джуджолли произошел серьезный кризис - выяснилось, что у Джуджолли были отношения с журналистом Марко Бранкаччиа. Затем Джужолли ушла от своего новоиспеченного любовника, и в отместку он отправил Фёрту свою совместную фотографию с Ливией, тем самым доказав, что у них был роман, пока актер уезжал на съемки.

22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой


Реакция Фёрта очень удивила Бранкаччиа - вместо гнева он получил сочувствие. Актёр, как настоящий джентльмен, признался, что фото от Марко доставило ему ужасные страдания, однако он понимает и чувства самого Марко: "Я уверен, что вы тоже переживаете".
Тогда Колину и Ливии удалось сохранить брак, но, как теперь ясно, совсем ненадолго - возможно, Фёрт так и не смог простить супругу. "Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет" - говорится в комментарии представителей звездной семьи. У пары есть двое сыновей.

22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой


22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой


22 года брака: Колин Фёрт разводится с женой

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Ключевые слова: Колин Фёрт, Ливия Джуджолли

Количество просмотров: 3 757
Автор: Katarina

Автор фото: thesun.co.uk, pinterest.es, elpais.com, m.dagospia.com

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