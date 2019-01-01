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Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги

Сегодня, 02:35
Новость о распаде одного из самых крепких звездных союзов, Колина Фёрта и Ливии Джуджолли, пришла несколько дней назад.

Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги
Как мы и предполагали в нашем предыдущем материале, истинной причиной развода стало то, что актер так и не смог простить свою жену. Напомним, что кризис в семье Фёрта и Джуджолли начался несколько лет назад - пока Колин был на съемках, Ливия закрутила роман с журналистом Марко Бранкаччиа. После возвращения мужа, она бросила своего любовника, однако тот явно был против разрыва и, желая отомстить Джуджолли, отправил Фёрту фото-доказательство неверности его супруги.

Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги


На днях близкий к паре источник сообщил, что Колин и Ливия так и не смогли пережить эту ситуацию. Актер не может простить жене её предательство, соответственно, не может забыть эту историю и двигаться дальше: "Это были действительно очень крепкие отношения, но старания спасти их были обречены на провал" - цитируют источник западные СМИ.

Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги

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Ключевые слова: Колин Фёрт, Ливия Джуджолли

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Автор: Katarina

Автор фото: aceshowbiz.com, people.com, liverpoolecho.co.uk

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Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги Новость о распаде одного из самых крепких звездных союзов, Колина Фёрта и Ливии Джуджолли, пришла несколько дней назад.
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