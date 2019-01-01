Популярный блогер Мария Самарина: "Свадьба не дает гарантии на счастье"

- Многие пары сталкиваются с тем, что после свадьбы романтика в отношениях быстро сходит на нет. Как не усугубить эту ситуацию?
- Однозначно не стоит устраивать скандалы со слезами и требованиями «вернуть все как раньше». Любой конфликт только отдалит вас друг от друга, – рекомендует блогер Мария Самарина. – Важно не зацикливаться на негативных мыслях и воспоминаниях – что избранник сделал не так, чем и когда обидел. Ни в коем случае не надо сравнивать своего партнера с супругами подруг или родственниц: будучи расстроенной, очень просто решить, что «свой» однозначно хуже. Благодаря такому отношению негатив накапливается и, достигнув критической точки, вываливается на мужа. Так возникает огромная стена отчуждения, преодолеть которую очень сложно.
- В чем секрет семейного счастья?
- Каждый человек хочет быть любимым, ощущать эмоциональную связь со своей половинкой, получать подтверждение того, что его ценят, – делится предприниматель Мария Самарина. – Важно тренировать свое подсознание, свои мысли – так, чтобы фокус внимания всегда был сосредоточен на положительных качествах партнера. Помните: куда мысль – туда и энергия, там и результат. Если вы фокусируетесь на том, что муж «не такой», то он неизбежно начнет показывать только свои негативные свойства. Но если вы поиграете в игру «замечаю хорошее, говорю ему о том, что я счастлива», когда он проявляет себя отрицательно, то вы будете взращивать его светлую сторону.
И вторая, очень важная часть: осознание того, что муж – это ваше зеркало. Недаром говорят: «Два сапога пара». Партнер зеркалит либо ваши болевые точки («я недостаточно красивая», «я плохая мать»), либо ретранслирует те негативные убеждения, которые у вас еще есть. Задача каждого человека – становиться легче, воспринимать внешние события как инструмент для роста. Считайте, что ваша половинка – это лучший тренажер, чтобы стать чище и мудрее.
Эти два шага заложат мощный фундамент взаимного уважения, поддержки и согласия, без которых невозможно сохранить тепло и доверие в отношениях.
- Но как концентрироваться на позитиве в момент ссор, усталости или недопонимания в паре?
- Предназначение женщины – гармонизировать отношения в семье, – рассказывает автор блога о жизни в Потоке и анти-достигаторстве Мария Самарина. – Есть хорошая техника «Ваза с камушками»: мысленно установите на столе прозрачный сосуд и каждый раз, когда партнер сделал для вас что-то хорошее, поместите туда цветной камушек. «Величина» добрых дел не важна: вовремя вымытая посуда, поданные тапочки, согретый чай – все это повод положить новый камушек в вазу. Тогда даже во время ссоры у вас будет «якорь», который поможет вспомнить о лучших событиях в вашей жизни.
- Человеку свойственно забывать прошедшие события, даже хорошие. Что поможет напомнить их?
- Для этого стоит завести «Дневник благодарности». Записывайте в него заслуги избранника, его приятные поступки, теплые и радостные моменты – все то, что дарит вам чувство наполненности и счастья. Вы в любой момент сможете перечитать записи, – объясняет Мария Самарина, автор уникальной методики «Да Винчи». – Искренняя похвала и благодарность волшебным образом преобразит ваши отношения, вызвав ответные чувства. А там, где есть взаимность и желание радовать партнера, нет места рутине, унынию и ссорам.