Рэпера T-killah заподозрили в измене жене

А сейчас в сети появился клип на его новую песню «Синяя». Все бы ничего, но там певец уж слишком страстно целует свою партнершу с синими волосами.Клип набирает просмотры в сети, а в комментариях к видео не утихают споры об этой таинственной девушке. Одни считают, что в клипе снялась его подруга MIA BOYKA. Другие уверяют, что это сама Мария в синем парике.