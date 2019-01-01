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Рэпера T-killah заподозрили в измене жене

Сегодня, 13:52
В этом году популярный российский исполнитель T-killah официально связал себя узами брака с Марией Беловой.

Рэпера T-killah заподозрили в измене жене
А сейчас в сети появился клип на его новую песню «Синяя». Все бы ничего, но там певец уж слишком страстно целует свою партнершу с синими волосами.



Клип набирает просмотры в сети, а в комментариях к видео не утихают споры об этой таинственной девушке. Одни считают, что в клипе снялась его подруга MIA BOYKA. Другие уверяют, что это сама Мария в синем парике.

Рэпера T-killah заподозрили в измене жене

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Ключевые слова: T-killah, Синяя смотреть слушать онлайн

Количество просмотров: 1 937
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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